6 cây cảnh mini dễ chăm, phù hợp với căn hộ nhỏ

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, diện tích nhà ở ngày càng thu hẹp, xu hướng sử dụng cây cảnh mini để trang trí căn hộ nhỏ trở nên phổ biến. Những chậu cây nhỏ góp phần giúp không gian sống thêm sinh động, không gây cảm giác chật chội.

Dưới đây là một số loại cây cảnh mini vừa đẹp mắt vừa dễ chăm, phù hợp không gian nhỏ:

Cây lưỡi hổ

Cây lưỡi hổ có lá mọc thẳng đứng, cứng cáp, màu xanh đậm pha vân vàng hoặc bạc. Ưu điểm của cây lưỡi hổ là khả năng chịu bóng tốt và lọc không khí hiệu quả.

Lưỡi hổ không đòi hỏi chăm sóc cầu kỳ, chỉ cần đặt ở một góc phòng, cây vẫn phát triển ổn định.

Cây trầu bà

Trầu bà là loại cây dây leo với lá hình tim, màu xanh hoặc loang vàng đẹp mắt. Cây có thể trồng trong đất hoặc thủy sinh.

Ưu điểm của trầu bà có thể phát triển trong điều kiện ánh sáng yếu, thích hợp treo tường, đặt trên kệ cao hoặc để bàn. Trầu bà cũng giúp cải thiện không khí trong nhà.

Cây kim tiền

Cây kim tiền là lựa chọn quen thuộc trong các căn hộ nhờ khả năng thích nghi tốt với môi trường trong nhà, ngay cả những vị trí ít ánh sáng tự nhiên.

Kim tiền có sức sống bền bỉ, chịu hạn tốt nên không cần tưới nước thường xuyên. Bên cạnh vẻ ngoài xanh bóng, gọn gàng, kim tiền còn được xem là biểu tượng của tài lộc và may mắn. Một chậu nhỏ đặt trên bàn làm việc hoặc góc phòng khách cũng đủ mang lại cảm giác tươi mới, dễ chịu.

Lan chi

Lan chi có lá dài, mềm mại, xen lẫn các đường sọc trắng tinh tế. Dáng cây rủ tự nhiên giúp dễ dàng bố trí trên kệ cao hoặc treo gần cửa sổ.

Cây lan chi có khả năng thích nghi tốt với nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau và không đòi hỏi chăm sóc cầu kỳ.

Lan ý

Lan ý mang vẻ đẹp tối giản phù hợp với nhiều phong cách nội thất hiện đại. Cây phát triển tốt trong môi trường ánh sáng yếu và độ ẩm cao, nên thường được đặt trong phòng ngủ hoặc phòng tắm.

Bên cạnh đó, cây lan ý còn có khả năng hỗ trợ cải thiện chất lượng không khí.

Nha đam

Nha đam có đặc tính mọng nước, không cần tưới nhiều và ưa ánh sáng nhẹ, rất thích hợp đặt ở bệ cửa sổ hoặc khu vực bếp. Với hình dáng gọn gàng, nha đam là lựa chọn đáng cân nhắc cho không gian sống nhỏ.