Nắng nóng 'đổ lửa' 40°C ở Bắc Bộ và Trung Bộ kéo dài bao lâu?

Video: Hà Nội bước vào đợt nắng nóng diện rộng, trời oi bức.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, hôm nay 24/5, trong ngày thứ 2 của đợt nắng nóng gay gắt trên diện rộng, nhiệt độ nhiều nơi tăng nhanh vượt mức 38°C, độ ẩm không khí giảm thấp khiến miền Bắc, miền Trung như biến thành "chảo lửa".

Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ quan trắc lúc 13h phổ biến 37-38°C, có nơi trên 38°C như trạm Vinh (Nghệ An) 38,6°C; Hà Tĩnh 38,8°C; Ba Đồn (Quảng Trị) 38,4°C; Quảng Ngãi 38,4°C…

Bắc Bộ và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ lúc 13h dao động 35-37°C, có nơi trên 38°C như trạm Vĩnh Yên (Phú Thọ), Bắc Ninh, Láng (TP Hà Nội) 38,8°C; Hoài Nhơn (Gia Lai) 38,2°C…

Trong 24-48 giờ tới, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt tiếp tục bao trùm dải đất từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, nhiệt độ cao nhất tiếp tục tăng lên mức đỉnh điểm 38-40°C, có nơi trên 40°C.

Nắng nóng và nắng nóng gay gắt cũng là thời tiết chủ đạo ở khu vực Bắc Bộ và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất 36-38°C, có nơi trên 39°C.

Trong thời gian này, miền Đông Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, nắng nóng ở Bắc Bộ và miền Đông Nam Bộ khả năng kéo dài đến khoảng 27/5, Trung Bộ đến khoảng 28/5.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, nắng nóng gay gắt diện rộng ở Hà Nội kéo dài đến 27/5, sau đó khu vực này tái diễn mưa rào và dông, nhiệt độ giảm, kết thúc đợt nắng nóng.

Cụ thể, từ 25-27/5, nắng nóng gay gắt bao trùm khu vực Thủ đô, nhiệt độ cao nhất ngày duy trì mức 38°C, thấp nhất 29°C. Tuy nhiên, ngưỡng nhiệt dự báo này được đo trong lều khí tượng. Nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn 2-4°C, thậm chí cao hơn, phụ thuộc các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa...

Ngày 28/5, Hà Nội tái diễn mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất giảm nhanh còn 35°C, nhiệt độ thấp nhất cũng giảm còn 27°C. Mưa giúp giải nhiệt nhưng mưa dông sau những ngày nắng nóng gay gắt nguy cơ cao đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hình thái thời tiết mưa rào và dông còn duy trì ở khu vực này trong hai ngày 29-30/5, nhiệt độ cao nhất trong ngày tiếp tục giảm còn 32°C, nhiệt độ thấp nhất cũng giảm về mức 25°C, không khí dễ chịu hơn.

Ngày 31/5, mưa rào còn tiếp diễn ở Hà Nội nhưng nhiệt độ trong ngày xu hướng tăng lên cao nhất 34°C, thấp nhất 26°C.

Ngưỡng nhiệt trên duy trì ở Hà Nội trong hai ngày cuối thời kỳ dự báo (1-2/6), tuy nhiên Hà Nội nắng ráo trở lại. Với mức nhiệt cao nhất 34°C, tiệm cận mức nắng nóng cũng khiến không khí khu vực này oi bức, ngột ngạt.