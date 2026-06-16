The Zenith Hải Phòng: Dòng tiền dịch chuyển trước áp lực tăng giá vùng trung tâm

(VTC News) -

Áp lực từ lõi trung tâm và lực đẩy hạ tầng khu Tây

Theo báo cáo thị trường bất động sản Hải Phòng các quý gần đây, phân khúc căn hộ chung cư tại các quận trung tâm như Lê Chân, Ngô Quyền liên tục ghi nhận mức tăng trưởng giá mạnh mẽ, hiện dao động trung bình từ 50 - 70 triệu đồng/m².

Ở chiều ngược lại, khu Tây Hải Phòng, đặc biệt là khu vực quận Kiến An đang nổi lên như một cực tăng trưởng mới. Lực đẩy này đến từ chiến lược mở rộng đô thị, lộ trình nâng cấp hành chính và sự phát triển đồng bộ của hệ thống hạ tầng giao thông kết nối liên vùng.

The Zenith Hải Phòng nổi bật với vị trí mặt tiền đại lộ Bùi Viện và hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ tại trung tâm quận Kiến An.

Dự án The Zenith Hải Phòng do Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản HP phát triển tại mặt tiền đại lộ Bùi Viện được thị trường chú ý nhờ định vị rõ ràng: một sản phẩm căn hộ đáp ứng nhu cầu ở thực, sở hữu dư địa tăng trưởng đón đầu chu kỳ phát triển mới của thành phố cảng.

Tọa lạc tại vị trí tâm điểm kết nối, The Zenith Hải Phòng thừa hưởng trọn vẹn mạng lưới tiện ích ngoại khu hiện hữu vô cùng đồng bộ.

Từ dự án, cư dân chỉ mất ít phút để tiếp cận hệ thống chất lượng cao cùng các trung tâm thương mại và khu vui chơi giải trí sầm uất của khu vực mang lại cuộc sống tiện nghi "một bước xuống phố" cho cư dân và là bảo chứng vàng cho giá trị gia tăng của dự án trong tương lai gần.

Tiến độ hiện hữu: Thước đo năng lực thực tế

Giữa thời điểm tâm lý thị trường đề cao tính an toàn và minh bạch pháp lý, tiến độ xây dựng trở thành biến số quan trọng nhất tác động đến quyết định xuống tiền của khách hàng.

Ghi nhận thực tế tại dự án The Zenith Hải Phòng, công trường đang duy trì nhịp độ thi công khẩn trương, đảm bảo đúng tiến độ. Hiện tại, dự án đã triển khai tầng 16 và chuẩn bị cất nóc, đồng thời tập trung triển khai các hạng mục hoàn thiện mặt ngoài cũng như hạ tầng nội khu. The Zenith Hải Phòng dự kiến sẽ bàn giao nhà vào Quý II/2027.

Nhịp độ thi công khẩn trương đang được duy trì nhằm đảm bảo tiến độ cam kết với khách hàng.

Tiến độ thi công ấn tượng và được cập nhật liên tục giúp khách hàng có thể kiểm chứng trực quan chất lượng xây dựng, mật độ phân bổ, quy hoạch cảnh quan và không gian sống tương lai một cách chính xác nhất.

Giải bài toán dòng tiền bằng chính sách thanh toán tối ưu

Bên cạnh yếu tố vị trí và tiến độ, The Zenith Hải Phòng mang đến giải pháp tài chính được thiết kế theo hướng giãn biên độ áp lực vốn tối đa.

Theo đó, khách hàng chỉ cần duy trì mức thanh toán từ khoảng 25 triệu đồng/tháng tương đương khoảng 1% giá trị căn hộ mỗi tháng. Đáng chú ý, cơ chế thanh toán cho phép người mua chỉ cần tích lũy đủ khoảng 39% giá trị căn hộ là đã đạt điều kiện nhận bàn giao nhà để ở hoặc khai thác cho thuê ngay.

Đối với người mua ở thực, chính sách này giúp họ chấm dứt tình trạng phải chi trả song song hai khoản chi phí: tiền thuê nhà hàng tháng và tiền tiến độ xây dựng. Đối với các nhà đầu tư, mô hình thanh toán giãn tiến độ giúp tối ưu hóa hiệu suất sử dụng đòn bẩy tài chính, giảm tối đa chi phí vốn ban đầu và tăng khả năng xoay vòng dòng tiền sang các kênh đầu tư khác trong ngắn hạn.

Thiết kế căn hộ mẫu thực tế của dự án mang lại không gian sống thông thoáng, hiện đại cho cư dân.

Song hành cùng chính sách tối ưu, không gian căn hộ tại The Zenith Hải Phòng cũng được quy hoạch bài bản nhằm tối ưu hóa công năng sử dụng cho cư dân. Căn hộ 1 PN là lựa chọn hoàn hảo cho người độc thân nhờ sự nhỏ gọn, tích hợp đầy đủ tiện nghi, giúp tối giản hóa việc dọn dẹp và tiết kiệm chi phí vận hành.

Trong khi đó, căn hộ 2 PN là sản phẩm quốc dân tạo ra sự cân bằng lý tưởng giữa không gian sinh hoạt chung ấm cúng và các phòng ngủ riêng tư biệt lập cho gia đình nhỏ.

Đối với gia đình đa thế hệ, căn hộ 3 PN khẳng định ưu thế vượt trội với diện tích rộng rãi, ban công lớn đón sáng tự nhiên, đảm bảo tính kết nối giữa các thành viên nhưng vẫn giữ được sự tôn trọng tuyệt đối cho không gian cá nhân của mỗi người.

Bằng việc giải quyết đồng thời áp lực tài chính trước mắt và mang lại giá trị thực nhìn thấy được thông qua tiến độ mỗi ngày, The Zenith Hải Phòng đang chứng minh vị thế là một trong những giải pháp an cư và đầu tư bền vững tại thị trường căn hộ phía Tây Hải Phòng hiện nay.