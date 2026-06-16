Triển lãm Vietnam ICTCOMM & Telefilm Vietnam 2026 sẽ diễn ra vào tháng 6 này

(VTC News) -

Là sự kiện thường niên uy tín của ngành công nghệ và truyền hình tại Việt Nam, Vietnam ICTCOMM 2026 và Telefilm Vietnam 2026 dự kiến quy tụ hơn 150 doanh nghiệp với 170 gian hàng đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ. Triển lãm sẽ là nền tảng kết nối giao thương, giúp doanh nghiệp trong nước tiếp cận các công nghệ, giải pháp và xu hướng mới của thị trường toàn cầu.

Vietnam ICTCOMM 2026 – Điểm hẹn của công nghệ và chuyển đổi số

Trong bối cảnh nền kinh tế số phát triển mạnh mẽ, Vietnam ICTCOMM 2026 tiếp tục khẳng định vị thế là triển lãm hàng đầu trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Sự kiện sẽ giới thiệu đa dạng giải pháp và công nghệ tiên tiến như hạ tầng viễn thông, mạng 5G, IoT, điện toán đám mây, Big Data, trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa, blockchain, an ninh mạng và các thiết bị thông minh phục vụ sản xuất, giáo dục và doanh nghiệp.

Triển lãm thu hút sự quan tâm của cộng đồng công nghệ, truyền thông và nội dung số.

Triển lãm dự kiến đón tiếp nhiều doanh nghiệp, tổ chức và nhà mua hàng trong lĩnh vực viễn thông, CNTT và chuyển đổi số. Hiện đã có sự tham gia của nhiều thương hiệu nổi bật như Vietnamobile, Zoho Corp, Datadog, ManageEngine, C-Fiber, IDT, ANFA cùng các doanh nghiệp công nghệ đến từ Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Hong Kong (Trung Quốc), Singapore và nhiều quốc gia khác.

Sự hiện diện của các doanh nghiệp công nghệ trong nước và quốc tế được kỳ vọng sẽ mang đến cơ hội cập nhật xu hướng mới, mở rộng hợp tác và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam.

Telefilm Vietnam 2026 – Kết nối ngành nội dung và công nghệ truyền hình

Đồng hành cùng Vietnam ICTCOMM, Telefilm Vietnam 2026 tiếp tục là điểm đến dành cho các đài truyền hình, nhà sản xuất nội dung, đơn vị phát hành và chuyên gia kỹ thuật trong lĩnh vực truyền thông.

Triển lãm tập trung vào các giải pháp công nghệ phát sóng, thiết bị trường quay, hệ thống truyền tải IP, tự động hóa sản xuất nội dung, nền tảng 4K/UHD cùng các hoạt động giao dịch bản quyền phim, chương trình truyền hình và format quốc tế.

Đơn vị trưng bày tại Vietnam ICTComm 2025 & Telefilm Vietnam 2025.

Sự kiện dự kiến thu hút nhiều nhà mua nội dung, nền tảng phát hành và đơn vị sản xuất truyền thông trong khu vực.

Bên cạnh đó là sự tham gia của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nội dung số, công nghệ truyền thông và giải pháp giải trí đến từ Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Hong Kong (Trung Quốc), Ấn Độ, Nhật Bản và Philippines, mở ra cơ hội hợp tác, mua bán bản quyền và phát triển nội dung đa nền tảng.

Song song với hoạt động trưng bày, triển lãm sẽ tổ chức chuỗi hội thảo chuyên ngành, diễn đàn công nghệ và chương trình kết nối giao thương B2B. Các phiên hội thảo tại Vietnam ICTCOMM sẽ tập trung vào những chủ đề nổi bật như AI, chuyển đổi số, hạ tầng số, trung tâm dữ liệu, an ninh mạng và các giải pháp công nghệ cho doanh nghiệp.

Trong khi đó, Telefilm Vietnam sẽ mang đến các nội dung chuyên sâu về OTT, công nghệ truyền hình, sản xuất nội dung số và xu hướng phát triển ngành giải trí.

Đặc biệt, chương trình Business Matching được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp công nghệ, nhà mua nội dung, đơn vị phát hành và đối tác quốc tế gặp gỡ trực tiếp, mở rộng mạng lưới hợp tác và tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới tại thị trường Việt Nam cũng như khu vực.