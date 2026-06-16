Thủ môn Cape Verde bật khóc nức nở sau trận đấu để đời ở World Cup

(VTC News) -

Ngay khi trọng tài chính thổi hồi còi mãn cuộc trận đấu giữa Tây Ban Nha và Cape Verde vang lên, thủ thành Vozinha lập tức bật khóc nức nở. Anh nhận được sự chia vui từ các thành viên ban huấn luyện, nhân viên và đồng đội sau màn trình diễn khó tin. Thậm chí, nhiều cầu thủ Cape Verde còn yêu cầu máy quay hãy hướng đến Vozinha.

Chỉ trong hiệp đấu đầu tiên, thủ thành 40 tuổi có ít nhất 6 pha cản phá xuất sắc để ngăn cản hàng loạt cú sút của các tiền đạo Tây Ban Nha. Ferran Torres, Mikel Oyarzabal, Pedri rồi Marc Cucurella hoàn toàn bất lực trước phản xạ xuất thần của Vozinha.

Thủ thành Vozinha là người hùng của Cape Verde.

Sang đến hiệp 2, vẫn là Vozinha chỉ huy hàng thủ Cape Verde khóa chặt mọi hướng tấn công của Tây Ban Nha. Đến khi các tiền đạo của đội bóng châu Âu tiếp cận gần khung thành đối phương, Vozinha một lần nữa chơi xuất sắc. Màn trình diễn quá thuyết phục của thủ thành này mang về 1 điểm lịch sử cho Cape Verde ngay trong trận đấu đầu tiên ở một kì World Cup.

Vozinha cũng nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu do ban tổ chức trao. Thủ môn này phát biểu đầy xúc động: "Tôi đã làm việc cả đời cho điều này, khoảnh khắc này, giấc mơ này. Những thế hệ trước đây đã mơ vè điều này, bây giờ nó đã thành hiện thực. Chúng tôi hạnh phúc vì đã nỗ lực rất nhiều để tới đây. Chúng tôi xứng đáng có mặt ở đây. Cape Verde đã chơi rất hay, vì Tây Ban Nha là đội bóng hay mạnh nhất thế giới".

Đáng nói hơn, Vozinha không phải tên thật mà chỉ là biệt danh của cầu thủ này. Tên đầy đủ của anh là Josimar José Évora Dias. Thủ môn này cho biết biệt danh của anh bắt nguồn từ thời thơ ấu, khi anh sống trên đảo São Vicente, thuộc quần đảo Cape Verde, và có liên quan đến quá trình trưởng thành của anh.

"Biệt danh đó là do ông bà tôi. Tôi chưa bao giờ sống với bố mẹ. Khi tôi sinh ra, bố tôi đang phục vụ trong quân đội. Và mẹ tôi luôn phải đi làm kiếm sống. Vì vậy, tôi luôn lớn lên cùng ông bà. Trong khu phố của tôi, các cậu bé lớn tuổi hơn nhiều, và tôi luôn chơi ngoài đường, thường xuyên bị đánh đập", anh giải thích trong bài phóng vấn của FIFA.

Cũng thật bất ngờ khi một cầu thủ như Vozinha lại đang rơi vào cảnh thất nghiệp trước thềm World Cup. Thời điểm tập trung cùng Cape Verde chuẩn bị cho giải đấu, Vozinha chính thức thanh lý hợp đồng với CD Chaves (giải hạng Nhì Bồ Đào Nha).