Kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 26/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSDL 26/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDL 26/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 26/7/2026 - Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 26/7/2026

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- XSDL 19/7/2026

Kết quả xổ số Đà Lạt ngày 19/7/2026 với dãy số giải đặc biệt là 087842 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSDL 19/7, kết quả xổ số Đà Lạt ngày 19/7/2026.

- XSDL 12/7/2026

Kết quả xổ số ngày 12/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng với dãy số giải đặc biệt là 579838 và các hạng giải khác như sau:

XSDL 12/7, kết quả xổ số Đà Lạt ngày 12/7/2026.

- XSDL 5/7/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng ngày 5/7/2026 với dãy số giải đặc biệt là 522666 và các hạng giải khác như sau:

XSDL 5/7, kết quả xổ số Đà Lạt ngày 5/7/2026.

- XSDL 28/6/2026

Kết quả xổ số Đà Lạt ngày 28/6/2026 với dãy số giải đặc biệt là 635343 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSDL 28/6, kết quả xổ số Đà Lạt ngày 28/6/2026.

Quy định cần biết

- Vé trúng phải bảo quản còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa và không sửa chữa.

- Thời hạn đổi thưởng của vé số trúng là 30 ngày kể từ ngày có kết quả quay số mở thưởng. Nếu để quá thời hạn quy định, vé số trúng không còn giá trị đổi thưởng.

- Vé số trúng được lĩnh một lần toàn bộ giá trị giải thưởng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp một vé trúng nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh tổng giá trị các giải trúng.

- Trường hợp người trúng số vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì được ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Gồm có Công ty XSKT Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM mở thưởng.

- Thứ Ba: Công ty XSKT Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: Công ty XSKT Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: Công ty XSKT Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: Công ty XSKT Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: Công ty XSKT Hậu Giang, Bình Phước, Long An và TP.HCM quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Công ty XSKT Tiền Giang, Kiên Giang và Lâm Đồng quay số mở thưởng.

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