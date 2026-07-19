Kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 19/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSDL 19/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDL 19/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 19/7/2026 - Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 19/7/2026

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- XSDL 12/7/2026

Kết quả xổ số Đà Lạt ngày 12/7/2026 có giải đặc biệt là 579838 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSDL 12/7, kết quả xổ số Đà Lạt ngày 12/7/2026.

- XSDL 5/7/2026

Kết quả xổ số ngày 5/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng có giải đặc biệt là 522666 và các hạng giải khác như sau:

XSDL 5/7, kết quả xổ số Đà Lạt ngày 5/7/2026.

- XSDL 28/6/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng ngày 28/6/2026 với giải đặc biệt là 635343 và các hạng giải khác như sau:

XSDL 28/6, kết quả xổ số Đà Lạt ngày 28/6/2026.

- XSDL 21/6/2026

Kết quả xổ số Đà Lạt ngày 21/6/2026 có giải đặc biệt là 911911 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSDL 21/6, kết quả xổ số Đà Lạt ngày 21/6/2026.

Quy định cần biết

- Vé trúng phải đảm bảo còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa và không sửa chữa.

- Vé trúng thưởng có thời hạn nhận thưởng trong 30 ngày kể từ ngày có kết quả quay số mở thưởng. Nếu quá thời hạn theo quy định, vé số trúng sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé trúng được lĩnh một lần toàn bộ giá trị giải thưởng bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp một vé trúng nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đầy đủ giá trị các giải trúng.

- Trường hợp người trúng số do nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì được phép ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Công ty XSKT TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau thực hiện quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: Công ty XSKT Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu và Bến Tre sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: Công ty XSKT Sóc Trăng, Đồng Nai, Cần Thơ quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: Công ty XSKT An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: Công ty XSKT Trà Vinh, Bình Dương, Vĩnh Long tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: Công ty XSKT Bình Phước, Hậu Giang, Long An và TP.HCM quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Công ty XSKT Kiên Giang, Tiền Giang và Lâm Đồng quay số mở thưởng.

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