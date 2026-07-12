Kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 12/7/2026 - XSDL 12/7

Kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 12/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSDL 12/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDL 12/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 12/7/2026 - Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 12/7/2026

Xem lại KQXSDL các kỳ trước

- XSDL 5/7/2026

Kết quả xổ số Đà Lạt ngày 5/7/2026 có giải đặc biệt là 522666 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSDL 5/7, kết quả xổ số Đà Lạt ngày 5/7/2026.

- XSDL 28/6/2026

Kết quả xổ số ngày 28/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng có giải đặc biệt là 635343 và các hạng giải khác như sau:

XSDL 28/6, kết quả xổ số Đà Lạt ngày 28/6/2026.

- XSDL 21/6/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng công bố kết quả xổ số ngày 21/6/2026 với giải đặc biệt là 911911 và các hạng giải khác như sau:

XSDL 21/6, kết quả xổ số Đà Lạt ngày 21/6/2026.

- XSDL 14/6/2026

Kết quả xổ số Đà Lạt ngày 14/6/2026 có giải đặc biệt là 621690 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSDL 14/6, kết quả xổ số Đà Lạt ngày 14/6/2026.

Quy định cần biết

- Vé trúng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa và không sửa chữa.

- Vé trúng thưởng có thời hạn đổi thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số mở thưởng. Nếu để quá thời hạn quy định, vé trúng không còn giá trị đổi thưởng.

- Vé số trúng được nhận thưởng một lần toàn bộ giá trị giải thưởng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp một vé trúng nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đầy đủ giá trị của các giải trúng.

- Trường hợp người trúng số vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp đến lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: XSMN do Công ty XSKT Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: XSMN do Công ty XSKT Bạc Liêu, Vũng Tàu, Bến Tre quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: XSMN do Công ty XSKT Đồng Nai, Sóc Trăng và Cần Thơ quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: XSMN do Công ty XSKT An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: XSMN do Công ty XSKT Trà Vinh, Bình Dương, Vĩnh Long quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: XSMN do Công ty XSKT Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP.HCM quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: XSMN do Công ty XSKT Kiên Giang, Tiền Giang và Lâm Đồng quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 12/7/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.