Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 14/6/2026 - XSDL 14/6

XSDL 14/6. Kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 14/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSDL 14/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDL 14/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 14/6/2026 - Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 14/6/2026

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- XSDL 7/6/2026

Kết quả xổ số Đà Lạt (XSDL) ngày 7/6/2026 có giải đặc biệt là 753429 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSDL 7/6, kết quả xổ số Đà Lạt ngày 7/6/2026.

- XSDL 31/5/2026

Kết quả xổ số ngày 31/5/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng có giải đặc biệt là 080550 và các hạng giải khác như sau:

XSDL 31/5, kết quả xổ số Đà Lạt ngày 31/5/2026.

- XSDL 24/5/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Lâm Đồng công bố kết quả xổ số ngày 24/5/2026 với giải đặc biệt là 949438 và các hạng giải khác như sau:

XSDL 24/5, kết quả xổ số Đà Lạt ngày 24/5/2026.

- XSDL 17/5/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng ngày 17/5/2026 như sau:

XSDL 17/5, kết quả xổ số Đà Lạt ngày 17/5/2026.

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách nát, chắp vá, tẩy xóa hoặc có dấu hiệu sửa chữa.

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng là 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả trúng thưởng (ngày quay số mở thưởng). Quá hạn theo quy định, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé trúng được lĩnh thưởng một lần toàn bộ số tiền thưởng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp một vé số trúng nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ nhận đầy đủ giá trị của tất cả các giải trúng.

- Người trúng số vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp nhận thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp nhận thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: Gồm có đài Bạc Liêu, Vũng Tàu, Bến Tre tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: Gồm có đài Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: Gồm đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: Đài Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: Đài Long An, TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Đài Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

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