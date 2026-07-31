Đội hình dự kiến Việt Nam vs Singapore: Tài Lộc thay Đình Bắc?

(VTC News) -

Theo lịch thi đấu ASEAN Cup 2026, trận Việt Nam vs Singapore thuộc bảng A ASEAN Hyundai Cup 2026 diễn ra lúc 20h ngày 31/7 trên sân Mỹ Đình, Hà Nội. Đội tuyển Việt Nam có thể chiếm ngôi đầu bảng A nếu giành chiến thắng trước Singapore trên sân nhà.

Với 7 ngày nghỉ, đội tuyển Việt Nam có lợi thế về thể lực so với đội thủ vừa thi đấu 2 trận. Khoảng thời gian này đủ để Nguyễn Tài Lộc bình phục chấn thương, giúp huấn luyện viên Kim Sang-sik có thêm phương án để tính toán nhân sự hàng công.

Thông tin lực lượng Việt Nam và Singapore

Huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn sử dụng hệ thống có 3 trung vệ quen thuộc tại ASEAN Cup 2026. Ở trận ra quân, nhà cầm quân người Hàn Quốc không thể sử dụng Nguyễn Tài Lộc do chấn thương bắp chân.

Đội tuyển Việt Nam thắng Timor Leste 7-0 ở trận ra quân. (Ảnh: VFF)

Cầu thủ này trở lại tập luyện ngay sau đó. Dù vậy, ông Kim hoàn toàn có thể cho Tài Lộc nghỉ ngơi tiếp nếu anh chưa đạt thể trạng tốt nhất. Đội tuyển Việt Nam cần tính toán lực lượng cho trận gặp Indonesia trên sân khách ở lượt trận tiếp theo, đồng thời phương án thay thế Tài Lộc cũng đủ tạo ra sự yên tâm.

Nguyễn Đình Bắc tiếp nối phong độ cao trong năm 2026 bằng cú hattrick vào lưới Timor Leste. Trước đó, cầu thủ của câu lạc bộ Công an Hà Nội cũng có bàn thắng trong trận giao hữu với Myanmar. Anh không chỉ là cầu thủ hỗ trợ cho bộ đôi Nguyễn Xuân Son - Đỗ Hoàng Hên mà hoàn toàn có thể trở thành mũi công chính khi 2 đồng đội bị phong tỏa.

Singapore sử dụng đội hình 4-2-3-1 trong cả 2 trận đấu. Huấn luyện viên Gavin Lee chỉ thay đổi 2 vị trí tấn công. Shawal Anuar và Hami Syahin đá chính ở trận ra quân thắng Campuchia 2-1. Song ui-yong và Ilhan Fandi vào sân trong hiệp 2. Đến trận gặp Timor Leste, thứ tự ưu tiên 2 phương án được đảo ngược.

Fandi ghi bàn ở 4 trong 5 trận ra sân gần nhất cho Singapore, dù không phải lúc nào cũng đá chính. Sự trẻ trung và khả năng dứt điểm tốt của tiền đạo 23 tuổi có thể tạo ra mối đe dọa cho hàng thủ đội tuyển Việt Nam trong trận đấu mà Singapore cần chắt chiu cơ hội.

Đội hình dự kiến Việt Nam vs Singapore

Việt Nam: Việt Nam: Lê Giang Patrik, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thành Chung, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Văn Vĩ, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Trương Tiến Anh, Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc.

Singapore: Izwan Mahbud, Kyoga Nakamura, Song Ui-young, Shah Shahiran, Glenn Kweh, Harhys Stewart, Hariss Harun, Lionel Tan, Irfan Fandi, Ilhan Fandi, Nur Adam Abdullah.

Nhận định Việt Nam vs Singapore

Dự đoán Việt Nam - Singapore: Đội nào thắng?

Đội tuyển Việt Nam có thể yên tâm về khả năng tấn công với nhân sự hiện có. Huấn luyện viên Kim Sang-sik thiết lập lối chơi đơn giản, đề cao khả năng độc lập tác chiến của các tiền đạo. Chất lượng hàng công cũng là lý do chính để các nhận định kết quả trận đấu Việt Nam vs Singapore nghiêng về đội chủ nhà.

Singapore tạm đứng đầu bảng A. (Ảnh: FAS)

Điểm mạnh của đội tuyển Việt Nam nằm ở hai hành lang. Văn Vĩ và Tiến Anh có thể dâng cao, buộc các tiền vệ biên Singapore lùi sâu. Khi hai biên được mở rộng, Quang Hải và Hoàng Đức có thêm không gian ở trung lộ để nhận bóng, phối hợp và đưa bóng vào khu vực giữa trung vệ với hậu vệ biên đối phương.

Trong thế trận chủ động, vai trò của Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức trong việc làm chủ tuyến giữa rất quan trọng. Singapore nhiều khả năng chọn cách tiếp cận thận trọng, giữ cự ly đội hình chặt và chờ thời cơ đáp trả. Đội tuyển Việt Nam cần 2 tiền vệ trung tâm kiểm soát trọn vẹn vùng không gian ở trục dọc trung lộ để đảm bảo đối thủ không có cơ hội phản công vỗ mặt.

Trận đấu này cũng là bài kiểm tra về cách HLV Kim Sang-sik sử dụng nhân sự trong lịch thi đấu dày. Sau trận gặp Singapore, đội tuyển Việt Nam sẽ làm khách trước Indonesia chỉ sau 3 ngày. Vì vậy, ông Kim có thể cần tính toán thời lượng thi đấu cho một số trụ cột.