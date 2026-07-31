'AI Affiliate 2026': Hệ thống lại cách làm tiếp thị liên kết cho người mới

(VTC News) -

Hình thức dù không mới, người mới vẫn loay hoay

Tiếp thị liên kết (affiliate marketing) là hình thức giới thiệu sản phẩm của người khác và nhận hoa hồng khi có đơn hàng phát sinh qua đường dẫn giới thiệu. Hình thức này đã có mặt tại Việt Nam nhiều năm, gắn với các sàn thương mại điện tử và các mạng tiếp thị liên kết.

Dù vậy, với người mới, quãng đường từ lúc đăng ký tài khoản đến lúc vận hành được một kênh nội dung ổn định vẫn khá dài. Người tham gia phải tự chọn ngành hàng, tự sản xuất nội dung, tự tìm kênh phân phối, trong khi thông tin hướng dẫn trên mạng phần lớn rời rạc và chóng lỗi thời. Không ít người đăng ký xong rồi bỏ dở.

Đó là khoảng trống mà cuốn “AI Affiliate 2026”, do Teedoo phát hành, cố gắng lấp: gom các mảnh kiến thức rời rạc thành một quy trình có thứ tự và trình bày ở mức độ mà người không có nền tảng công nghệ vẫn theo được.

Nội dung cuốn sách: 5 phần, 46 chương

Sách dày hơn 300 trang, chia thành năm phần, đi từ nền tảng đến thao tác cụ thể.

Phần I – Tư duy và luật chơi

Phần mở đầu giải thích cơ chế vận hành của tiếp thị liên kết: hoa hồng được tính thế nào, cookie theo dõi đơn hàng có thời hạn bao lâu, khác biệt giữa đăng nội dung trong sàn và ngoài sàn, và vì sao cùng một sản phẩm nhưng mức hoa hồng có thể chênh nhau đáng kể.

Sách đưa ra một cách nhìn về cấu trúc thu nhập gồm bốn biến số: lượng người tiếp cận, tỷ lệ chuyển đổi, giá trị đơn hàng và tỷ lệ hoa hồng để người đọc hiểu mình đang tác động vào đâu, thay vì làm theo cảm tính.

Phần II – Công cụ AI

Thay vì liệt kê hàng trăm ứng dụng, phần này phân loại công cụ AI theo năm nhóm nhiệm vụ (viết nội dung, tạo hình ảnh, dựng video, xử lý giọng nói, phân tích dữ liệu) và đưa ra bảng đối chiếu: loại nội dung nào thì phù hợp với công cụ nào.

Tác giả nhấn mạnh người mới chỉ nên chọn hai đến ba công cụ và dùng thành thạo, thay vì cài đặt hàng loạt rồi không dùng cái nào đến nơi đến chốn.

Phần III – Nguồn tiếp cận người xem

Phần này trình bày tám nguồn tiếp cận, gồm năm nguồn không mất phí (kênh mạng xã hội, hội nhóm, nội dung tìm kiếm...) và ba nguồn trả phí (quảng cáo, hợp tác với người sáng tạo nội dung, thuê kênh sẵn có).

Với nhóm trả phí, sách nói rõ đây là bài toán lãi – lỗ: chi phí quảng cáo có thể vượt hoa hồng thu về, nên cần tính toán trước khi chi tiền. Cũng trong phần này có quy trình nghiên cứu thị trường và nghiên cứu người làm cùng ngành để tìm ý tưởng nội dung.

Phần IV – Sản xuất nội dung bằng AI

Đây là phần thao tác: dùng AI viết kịch bản, tạo hình ảnh và dựng video giới thiệu sản phẩm mà không cần xuất hiện trước ống kính, phần lớn thực hiện được trên điện thoại. Sách mô tả quy trình theo từng bước, kèm các câu lệnh mẫu.

Phần V – Kênh dài hạn

Phần cuối bàn về việc xây dựng kênh nội dung có tuổi thọ dài, phân tích sự khác nhau giữa các nền tảng về thời gian sống của nội dung và mức độ chuyển đổi, cùng cách tổ chức sản xuất khi số lượng nội dung tăng lên.

Khép lại là phần phụ lục về những lỗi thường gặp của người mới và hướng dẫn cách đọc sách theo ba lượt: đọc lướt để nắm bản đồ, đọc kỹ kèm thực hành, và đọc lại sau khi đã va vấp.

Sách in đi kèm tài nguyên số

Cuốn sách được thiết kế theo hướng phần in tập trung vào tư duy và quy trình, còn phần thao tác chi tiết được chuyển sang hệ thống tài nguyên số truy cập qua mã QR: video hướng dẫn từng bước, bộ câu lệnh AI dùng ngay, bảng công cụ cập nhật và một cộng đồng hỏi đáp.

Lý do của cách làm này, theo nhóm thực hiện, nằm ở đặc thù của lĩnh vực. Giao diện các công cụ AI thay đổi liên tục, sách in không cập nhật kịp, trong khi video thì có thể sửa. Với người lớn tuổi hoặc người ít tiếp xúc công nghệ, việc nhìn thao tác trên màn hình cũng dễ theo hơn đọc mô tả bằng chữ.

Không đặt ra lời hứa về thu nhập

Điểm đáng chú ý là cuốn sách không đưa ra cam kết nào về kết quả tài chính. Ngược lại, tác giả dành nhiều đoạn để nói về mặt khó: dễ bắt đầu không đồng nghĩa với dễ thành công. Tuần thứ ba, khi nội dung chưa có người xem và chưa có đơn hàng, thường là lúc nhiều người bỏ cuộc.

Việc chọn sai sản phẩm hoặc chi quảng cáo thiếu tính toán đều có thể dẫn đến thua lỗ. Sách cũng lưu ý rằng kiến thức không đi kèm hành động thì không tạo ra kết quả nào.

Nguyên tắc được nhắc lại xuyên suốt là “Đúng – Đủ – Đều”. Chọn đúng sản phẩm và cách làm, làm đủ số lượng nội dung, và duy trì đều đặn. Tinh thần chung của cuốn sách nghiêng về việc mô tả một quy trình có thật với những giới hạn có thật, hơn là vẽ ra một con đường ngắn.