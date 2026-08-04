Giải bóng đá nữ VĐQG 2026: TP.HCM I tăng tốc

(VTC News) -

Trên sân nhà, TP.Hồ Chí Minh I tiếp đón Hà Nội I trong trận đấu tâm điểm của lượt 10. Đại diện phía Nam hiểu rằng chính đội khách mới là những người bắt buộc phải lao lên tấn công khi đang kém hơn về điểm số trên bảng xếp hạng. Trong hiệp 1, TP.Hồ Chí Minh I thi đấu chắc chắn và không để đối phương có quá nhiều cơ hội nguy hiểm.

Nhìn chung, trong một hiệp đấu nhiều toan tính, Hà Nội I cũng không quá vội vàng để rồi phải nhận bàn thua. Họ duy trì một đội hình với cự li hợp lý cùng sự an toàn ở phần sân nhà. Bước ngoặt chỉ đến khi hiệp 2 bắt đầu. Phút 51, Trần Thị Thu Xuân ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu cho TP.Hồ Chí Minh I.

TP.HCM I (áo đỏ) thắng Hà Nội I.

Pha lập công của tiền vệ này mở ra thế trận dễ dàng hơn cho TP.Hồ Chí Minh I khi Hà Nội I buộc phải dâng cao tấn công. Ở các phút 63 và 78. K‘Thủa liên tiếp ghi bàn giúp đội bóng thành phố mang tên Bác thắng 3-0. Như vậy, TP.Hồ Chí Minh I giữ vững ngôi đầu bảng và đã hơn Hà Nội I 6 điểm.

Trong trận đấu giữa Hà Nội II và TP.Hồ Chí Minh II, Linh Trang và Hoàng Hà ghi 2 bàn giúp đội bóng Thủ đô dẫn trước 2-0. Tuy nhiên, nỗ lực không biết mệt mỏi đã giúp TP.Hồ Chí Minh II giành lại 1 điểm quý giá. Trà Mi lập công trước khi Như Ý ghi bàn ở phút bù giờ thứ 8 ấn định tỉ số hòa 2-2.

Làm khách trên sân Cửa Ông, Phong Phú Hà Nam có được chiến thắng 2-0 quý giá khi Hồng Huế và Y Za Lương ghi bàn ở các phút 72 và 77.