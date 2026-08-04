Tưởng viêm phế quản, bé 3 tuổi mắc dị vật đường thở suốt hơn 1 tháng

(VTC News) -

Bệnh nhi Đ.Đ.G.V (3 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hoà) được đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 thăm khám vì ho kéo dài, kèm sốt từng cơn. Trước đó, trẻ đã được khám và điều trị tại nhiều cơ sở y tế với chẩn đoán viêm hô hấp, viêm phế quản nhưng triệu chứng không cải thiện.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, hình ảnh X-quang ngực cho thấy trẻ có tổn thương đám mờ vùng 1/3 giữa phổi trái, gần như không thay đổi so với phim chụp cách đó 3 tuần tại tuyến trước, mặc dù trẻ đã được điều trị kháng sinh thích hợp. Bác sĩ nghi ngờ bệnh nhi có dị vật ở đường thở.

Bệnh nhi tiếp tục được chỉ định chụp cắt lớp vi tính lồng ngực độ phân giải cao (HRCT) kết hợp dựng hình đường thở. Kết quả phát hiện một dị vật nằm trong lòng phế quản thùy lưỡi, gây tắc nghẽn một phần và dẫn đến tình trạng viêm nhiễm kéo dài ở nhu mô phổi thùy lưỡi.

Dị vật là một mẩu xương lươn nằm trong phế quản bệnh nhi. (Ảnh: BVCC)

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Phúc, khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết: “Trước tình huống này, ê-kíp đã nhanh chóng hội chẩn đa chuyên khoa và chuẩn bị đầy đủ các phương án dự phòng, cân nhắc đảm bảo an toàn cho bệnh nhi. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa nhóm nội soi Hô hấp can thiệp và Gây mê hồi sức, dị vật đã được lấy ra thành công bằng nội soi phế quản ống mềm”.

Dị vật được xác định là một mẩu xương lươn có nhiều góc cạnh sắc nhọn, nằm sâu trong lòng phế quản và bị mô hạt che phủ gần hoàn toàn. Can thiệp thành công không chỉ giải quyết nguyên nhân gây nhiễm trùng kéo dài mà còn giúp trẻ tránh được nguy cơ phải phẫu thuật mở ngực.

24 giờ sau khi dị vật được ê kíp bác sĩ lấy ra, sức khoẻ bệnh nhi dần ổn định, ho khan ít, tình trạng sốt không còn, thở đều, phổi phế âm đều 2 bên, không dấu lép bép dưới da, bụng mềm. Sức khoẻ bé đã ổn định và được xuất viện.

Theo bác sĩ, khi dị vật mắc kẹt trong đường thở nhiều ngày hoặc nhiều tuần, phản ứng viêm mạn tính có thể tạo mô hạt tăng sinh bao quanh dị vật. Tình trạng này làm hẹp lòng phế quản, tăng nguy cơ chảy máu và khiến việc lấy dị vật qua nội soi trở nên khó khăn.

Trong trường hợp, khi dị vật nằm sâu, bám chặt, bị mô hạt che phủ hoặc không thể lấy an toàn qua nội soi, phẫu thuật mở ngực có thể được cân nhắc .

Để đảm bảo an toàn, người lớn phải lọc kỹ xương cá, gà, lươn và các hạt cứng trước khi cho ăn, đồng thời cắt nhỏ thức ăn phù hợp với độ tuổi của bé. Trong bữa ăn, tuyệt đối không để trẻ vừa ăn vừa chạy nhảy, cười đùa, khóc lóc hay xem tivi. Trẻ cần được giám sát liên tục, các vật dụng nhỏ như mảnh đồ chơi, hạt cúc, đồng xu hay pin cúc áo phải để xa tầm với.

Các bác sĩ cảnh báo, khi trẻ đột ngột bị sặc, ho dữ dội; khó thở, tím tái môi hay toàn thân; thở rít, mất tiếng hoặc ho kèm khó thở, phụ huynh cần đưa trẻ đi cấp cứu ngay lập tức. Đây là các dấu hiệu tắc nghẽn đường thở cấp tính, cực kỳ nguy hiểm.

Ngoài ra, cha mẹ nên đưa trẻ đi khám nếu trẻ có tiền sử sặc hay ho đột ngột khi ăn, chơi đồ chơi; ho, khò khè kéo dài không rõ nguyên nhân; hoặc sốt, viêm phổi tái phát tại cùng một vị trí.

Phụ huynh không nên chờ đến khi trẻ khó thở nặng mới đi khám. Dị vật bị bỏ quên có thể không gây triệu chứng rầm rộ ban đầu nhưng dễ dẫn đến biến chứng nặng nề như viêm phổi kéo dài, xẹp phổi, giãn phế quản hoặc tổn thương phổi khó hồi phục.