Nam thanh niên đến viện với dị vật cắm sâu vào hốc mắt

Nam thanh niên 25 tuổi, ở Phú Thọ, được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng đặc biệt nguy kịch khi cả hai mắt đều bị dị vật xuyên sâu. Một chiếc đũa dài khoảng 7-10 cm lộ phần đầu rất ngắn, chiếc còn lại nằm hoàn toàn trong hốc mắt, không thể xác định hướng đi ban đầu.

Các bác sĩ nhận định đây là ca chấn thương cực kỳ hiếm gặp và phức tạp. Ngay khi tiếp nhận, người bệnh được thăm khám lâm sàng kỹ lưỡng, đồng thời chỉ định chụp CT đa dãy và dựng hình 3D để xác định chính xác đường đi của dị vật, mức độ tổn thương liên quan đến nhãn cầu, thần kinh và hệ mạch máu.

Theo bác sĩ, dị vật đi sát nhãn cầu bên trái, xuyên sâu ra phía sau và dừng lại ngay cạnh các động mạch lớn vùng đầu mặt cổ. Khoảng cách cực kỳ mong manh, chỉ cần lệch thêm một milimet có thể gây tổn thương mạch máu nghiêm trọng, đe dọa tính mạng.

Các bác sĩ nhận định đây là một trường hợp “cực kỳ may mắn”, bởi chỉ cần chiếc đũa đi lệch 1 milimet là hậu quả vô cùng khôn lường. (Ảnh: BVCC)

Đáng chú ý, qua tham khảo y văn, ê-kíp chưa ghi nhận trường hợp nào tương tự khi cả hai mắt cùng bị dị vật dạng đũa cắm sâu quá nửa chiều dài. Trong thực tế, khi một mắt bị chấn thương, cơ thể thường có phản xạ bảo vệ để tránh tổn thương tiếp theo ở mắt còn lại.

Do mức độ nguy hiểm cao, bệnh viện đã tổ chức hội chẩn liên chuyên khoa gồm phẫu thuật hàm mặt, phẫu thuật thần kinh, tim mạch lồng ngực, chẩn đoán hình ảnh và gây mê hồi sức. Sau khi thống nhất phương án, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cấp cứu lấy dị vật.

Cuộc mổ kéo dài khoảng hai giờ trong trạng thái căng thẳng. Các bác sĩ phải rút từng chiếc đũa ra theo từng milimet, kiểm soát chặt chẽ mọi thao tác để tránh làm tổn thương nhãn cầu hoặc gây vỡ mạch máu lớn. Mỗi chuyển động đều được tính toán chính xác nhằm đảm bảo an toàn tối đa.

PGS.TS Nguyễn Hồng Hà – Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt – Tạo hình và Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chia sẻ, không chỉ lấy dị vật, ê-kíp còn tập trung bảo tồn cấu trúc giải phẫu và chức năng thị giác. Nhờ đó, bệnh nhân không chỉ thoát khỏi nguy cơ tử vong mà còn có cơ hội hồi phục gần như hoàn toàn về thẩm mỹ và thị lực.

Người bệnh đã tỉnh táo, vết thương tiến triển tốt và tiếp tục được theo dõi, điều trị tại khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình và Thẩm mỹ. Các bác sĩ đánh giá đây là trường hợp đặc biệt may mắn khi dị vật không gây tổn thương không thể hồi phục.

Từ ca bệnh này, chuyên gia khuyến cáo các chấn thương vùng đầu mặt cổ có nghi ngờ dị vật, đặc biệt liên quan đến mắt, sọ não hoặc mạch máu lớn, cần được đưa đến cơ sở y tế chuyên sâu sớm nhất. Việc chẩn đoán chính xác bằng phương tiện hiện đại và phối hợp đa chuyên khoa có vai trò quyết định trong việc cứu sống và bảo tồn chức năng cho người bệnh.