Trình Quốc hội quyết định việc thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương

Ông Đỗ Thanh Bình cho biết, việc thành lập thành phố Đồng Nai sẽ tạo động lực phát triển mới không chỉ cho Đồng Nai mà còn đóng góp thiết thực cho khu vực miền Nam và cả nước.

Đây là bước chuyển căn bản về mô hình phát triển và mô hình quản trị địa phương nhằm đưa Đồng Nai trở thành đô thị lớn, có chức năng chia sẻ, liên kết, tương hỗ cùng phát triển với TP.HCM, đạt mục tiêu trở thành cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia, giữ vai trò là trung tâm kết nối kinh tế vùng và cửa ngõ hội nhập quốc tế, là hình mẫu phát triển năng động, hiện đại, văn minh làm cơ sở định hướng không gian phát triển mới cho cả Vùng Đông Nam Bộ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình.

Theo phương án được Chính phủ trình Quốc hội, thành lập thành phố Đồng Nai trên cơ sở nguyên trạng 12.737,18 km² diện tích tự nhiên, quy mô dân số 4.491.408 người và 95 đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đồng Nai.

"Kết quả sau khi thành lập, thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương không thay đổi về diện tích tự nhiên và quy mô dân số; có 95 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 33 phường và 62 xã. Cả nước có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, gồm 7 thành phố và 27 tỉnh (giảm 1 tỉnh, tăng 1 thành phố)", Bộ trưởng Bộ Nội vụ nói.

Ông Đỗ Thanh Bình nêu rõ, trụ sở của thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương được giữ nguyên như hiện nay (phường Trấn Biên).

Về phương án sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, cơ bản giữ nguyên trạng tổ chức bộ máy tại các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh Đồng Nai hiện nay; thành lập mới các cơ quan, đơn vị theo quy định của Đảng, điều lệ của tổ chức và của pháp luật.

Về phương án sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, theo Bộ trưởng Bộ Bội vụ, trước mắt, giữ nguyên trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh Đồng Nai hiện nay; đồng thời tỉnh Đồng Nai đã có phương án, lộ trình thực hiện sắp xếp, bố trí nhân sự theo quy định bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền đô thị.

Về điều kiện, tỉnh Đồng Nai đã bảo đảm 5/5 điều kiện thành lập thành phố quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Địa phương này cũng đạt đủ 7/7 tiêu chuẩn của thành phố theo quy định tại Nghị quyết số 112/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn tại phiên họp sáng 20/4.

Dự kiến Nghị quyết về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương có hiệu lực thi hành từ ngày 30/4.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên gọi gắn với địa danh tỉnh Đồng Nai được đổi tên để hoạt động với tên gọi thành phố Đồng Nai kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

Kể từ ngày nghị quyết có hiệu lực thi hành, ngoài các chế độ, chính sách đối với thành phố trực thuộc trung ương, các cơ chế, chế độ, chính sách đặc thù đối với tỉnh Đồng Nai vẫn tiếp tục được thực hiện trên địa bàn thành phố Đồng Nai cho đến hết giai đoạn áp dụng hoặc đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị của tỉnh Đồng Nai tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thành phố Đồng Nai và hưởng các chế độ, chính sách theo quy định.

Có phương án xử lý hiệu quả các trụ sở, tài sản công dôi dư

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết cơ quan thẩm tra tán thành việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu.

Trên cơ sở tờ trình, đề án của Chính phủ và ý kiến của các cơ quan tham gia thẩm tra, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp kiến nghị Quốc hội tán thành và thông qua Nghị quyết về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan hữu quan của địa phương khẩn trương hoàn thành quy hoạch đô thị, có kế hoạch, lộ trình cụ thể để khắc phục các tiêu chuẩn phân loại đô thị còn chưa đạt hoặc mới đạt ở mức thấp để bảo đảm chất lượng đô thị; quan tâm đến việc triển khai các dự án.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị tỉnh Đồng Nai tiếp tục rà soát, có phương án xử lý hiệu quả các trụ sở, tài sản công dôi dư và kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan trong hệ thống chính trị của địa phương sau khi sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025.

Cùng với đó, theo Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, Đồng Nai cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương hoạt động phù hợp với mô hình chính quyền đô thị.

Về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị tiếp tục rà soát, chỉnh lý một số vấn đề về câu chữ, kỹ thuật văn bản của dự thảo Nghị quyết để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và chính xác.

Đồng thời, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tán thành việc xác định thời điểm có hiệu lực thi hành của Nghị quyết là ngày 30/4 để đáp ứng theo đúng nguyện vọng và quyết tâm của cấp ủy và chính quyền tỉnh Đồng Nai và bảo đảm tính đồng bộ với hiệu lực thi hành của Nghị quyết về việc thành lập 10 phường thuộc tỉnh Đồng Nai đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua.