Dự kiến Đồng Nai là thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 30/4

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ nhất, chiều 14/4, với 100% thành viên có mặt tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập 10 phường thuộc tỉnh Đồng Nai.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội khóa XVI xem xét, quyết định việc thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương tại Kỳ họp thứ nhất.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thông qua về nguyên tắc dự thảo Nghị quyết thành lập TAND và VKSND TP Đồng Nai (trên cơ sở chuyển nguyên trạng TAND và VKSND tỉnh Đồng Nai).

Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí trình Quốc hội thời điểm có hiệu lực của các Nghị quyết là từ 30/4, đúng dịp kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Đồng Nai cần có kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng các hồ sơ, thủ tục hành chính để vận hành ngay khi Nghị quyết có hiệu lực.

Về việc hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định lưu ý, toàn bộ giấy tờ của công dân và tổ chức nếu chưa chuyển đổi thì tiếp tục có hiệu lực; trong trường hợp chuyển đổi, tỉnh Đồng Nai sẽ chịu trách nhiệm chi trả chi phí.

Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình trình bày tờ trình của Chính phủ.

Trước đó, trình bày tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho biết, Chính phủ đề nghị thành lập 10 phường gồm Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Xuân Lộc, Dầu Giây, Tân Phú, Trị An, Đồng Phú, Tân Khai và Lộc Ninh trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 10 xã cùng tên thuộc tỉnh Đồng Nai.

Đồng thời, thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ 12.737,18 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 4.491.408 người và 95 đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đồng Nai sau khi hoàn tất việc thành lập 10 phường.

"Sau sắp xếp, thành phố Đồng Nai có 95 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 33 phường và 62 xã; tỷ lệ đô thị hóa đạt 54,10%. Nếu được thông qua, cả nước sẽ có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, gồm 7 thành phố và 27 tỉnh", ông Đỗ Thanh Bình nêu rõ.

Theo tờ trình của Chính phủ, trước mắt cơ bản giữ nguyên trạng trụ sở, tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện có. Tỉnh Đồng Nai đã xây dựng phương án, lộ trình sắp xếp, kiện toàn nhân sự phù hợp với mô hình chính quyền đô thị.

Chính phủ khẳng định tỉnh Đồng Nai và 10 xã dự kiến thành lập phường đã bảo đảm các điều kiện theo luật định (trong đó 10 xã đều đạt 5/5 tiêu chuẩn của phường).

Với TP Đồng Nai, địa phương đã đạt và vượt 5/7 tiêu chuẩn, hai tiêu chuẩn còn lại là tỷ lệ số phường trực thuộc và phân loại đô thị loại I dự kiến sẽ hoàn thành sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập 10 phường và cho phép áp dụng cơ chế đặc thù trong phân loại đô thị.

Thẩm tra nội dung này, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tán thành với sự cần thiết thành lập 10 phường và thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các đơn vị hành chính liên quan.

Về tổ chức bộ máy tư pháp, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tán thành với đề xuất của TAND Tối cao, VKSND Tối cao về việc thành lập TAND, VKSND TP Đồng Nai trên cơ sở kế thừa TAND, VKSND tỉnh Đồng Nai. Cơ quan thẩm tra nhấn mạnh, việc thành lập 10 phường và thành lập TP Đồng Nai không ảnh hưởng đến tên gọi cũng như phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ của các TAND, VKSND khu vực hiện có trên địa bàn.

Trên cơ sở thẩm tra, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc thành lập 10 phường thuộc tỉnh Đồng Nai; tán thành với đề nghị thành lập TP Đồng Nai để trình Quốc hội xem xét, quyết định. Đồng thời thông qua về mặt nguyên tắc Nghị quyết về việc thành lập TAND, VKSND TP Đồng Nai mà không cần tổ chức họp để xem xét lại.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị các nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 30/4 theo nguyện vọng và quyết tâm của cấp ủy, chính quyền tỉnh Đồng Nai.