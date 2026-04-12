Quốc hội xem xét việc thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương trong tháng 4

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ nhất, sáng 12/4, với 457/457 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua điều chỉnh bổ sung chương trình đợt 2 Kỳ họp thứ nhất (ngày 20-23/4).

Theo đó, Quốc hội bổ sung 4 nội dung vào chương trình Kỳ họp thứ nhất để Quốc hội xem xét thông qua.

Một là dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam.

Hai là dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm chế định luật sư công.

Ba là dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Bồn là dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài.

Quốc hội điều chỉnh thời gian tiến hành đối với một số nội dung liên quan cho phù hợp và bố trí thêm nội dung vào những phiên họp hiện đang có khoảng thời gian dự phòng. Đồng thời, Quốc hội làm việc thêm 1/2 ngày, dự kiến bế mạc vào chiều 23/4.

Trước đó, tại phiên họp toàn thể lần thứ 2 (ngày 10/4), Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội xem xét tờ trình của Chính phủ về Đề án thành lập 10 phường thuộc tỉnh Đồng Nai và Đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Chính phủ đề xuất thành lập 10 phường: Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Xuân Lộc, Dầu Giây, Tân Phú, Trị An, Đồng Phú, Tân Khai và Lộc Ninh trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 10 xã cùng tên.

Đồng thời, thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên 12.737,18 km², quy mô dân số 4.491.408 người của tỉnh Đồng Nai.

Sau khi sắp xếp, thành phố Đồng Nai không thay đổi về diện tích và dân số, song cơ cấu đơn vị hành chính cấp xã được điều chỉnh theo hướng tăng số phường từ 23 lên 33, giảm số xã từ 72 xuống 62, đưa tỷ lệ đô thị hóa lên 54,10%.

Theo đánh giá trong hồ sơ Chính phủ, việc thành lập 10 phường là điều kiện cần để hoàn thiện các tiêu chuẩn thành lập thành phố trực thuộc trung ương.

Chính phủ cho biết 10 xã dự kiến thành lập phường đều đạt 5/5 tiêu chuẩn của phường. Trong khi đối với thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương, địa phương đã đáp ứng 5/7 tiêu chuẩn và sẽ hoàn tất thêm 2 tiêu chuẩn còn lại sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến.