Trung ương đồng ý chủ trương thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương

(VTC News) -

Tại Hội nghị Trung ương 2, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đồng ý chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị chỉ đạo Đảng ủy Chính phủ căn cứ chủ trương của Trung ương chỉ đạo Chính phủ hoàn chỉnh Đề án, hồ sơ theo quy định để trình tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI xem xét, quyết định.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn (đầu hàng thứ 2 từ phải qua) tại Hội nghị Trung ương 2. (Ảnh: Phạm Thắng)

Tỉnh Đồng Nai thuộc vùng Đông Nam Bộ, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Sau khi hợp nhất với tỉnh Bình Phước, Đồng Nai với quy mô dân số khoảng hơn 4,4 triệu người, đứng thứ 3 cả nước (chỉ sau TP.HCM và Hà Nội). Tỉnh có diện tích hơn 12.737km², đứng thứ 9 cả nước. Quy mô nền kinh tế khoảng 676.733 tỷ đồng, tương đương 26 tỷ USD, đứng thứ 4/34 tỉnh, thành (chỉ sau TP.HCM, Hà Nội và Hải Phòng).

Địa phương có mạng lưới giao thông đa dạng, đa phương thức (hàng không, đường bộ, đường sắt, đường thủy). Điển hình, Đồng Nai có sân bay quốc tế Long Thành là cửa ngõ hàng không quốc tế, còn cảng Phước An là trung tâm cảng biển lớn hàng đầu cả nước.

Hiện cả nước có 6 thành phố trực thuộc Trung ương gồm Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế và Cần Thơ.