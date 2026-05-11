Bảng xếp hạng World Cup 2026 (Bảng E) mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất theo trang chủ FIFA. Tính đến hiện tại, vị trí xếp hạng của các đội tuyển của bảng E như sau.
|XH
|Đội
|T
|HS
|Đ
|1
|Đức
|0
|0-0
|0
|2
|Curacao
|0
|0-0
|0
|3
|Bờ Biển Ngà
|0
|0-0
|0
|4
|Ecuador
|0
|0-0
|0
Theo thể thức World Cup 2026, các đội bóng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng ở vòng bảng. Các đội đầu bảng, nhì bảng và 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng 1/16.
Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm ở vòng bảng, chỉ số phụ được sử dụng để xếp hạng là thành tích đối đầu (tính riêng số điểm, hiệu số bàn thắng-bàn thua, số bàn thắng trong các trận đối đầu trực tiếp của những đội bằng điểm). Nếu có 2 đội bằng nhau ở các chỉ số nêu trên, ban tổ chức xét đến hiệu số bàn thắng-bàn thua, tổng số bàn thắng ở cả 3 lượt trận.
Khi tất cả các chỉ số phụ đều không có tác dụng, thứ hạng các đội được sắp xếp theo vị trí trên bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).
Đức là một trong những đội tuyển giàu truyền thống nhất lịch sử World Cup với 4 lần vô địch (1954, 1974, 1990, 2014). Đội bóng có biệt danh "Die Mannschaft" góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh 2026 với thành tích nhất bảng A vòng loại khu vực châu Âu. Đội tuyển Đức giành được 15 điểm (thắng 5, thua 1), xếp trên Slovakia, Bắc Ireland và Luxembourg.
Trên bảng xếp hạng FIFA , Đức xếp thứ 10. Ở 2 kỳ World Cup gần nhất, Đức đều không vượt qua vòng bảng.
Bờ Biển Ngà trở lại World Cup sau 2 kỳ vắng mặt. Trước đó, họ từng 3 lần liên tiếp tham dự giải đấu vào các năm 2006, 2010 và 2014, nhưng chưa từng vượt qua vòng bảng.
Đội tuyển Bờ Biển Ngà đứng thứ 34 trên bảng xếp hạng FIFA. Họ vượt qua vòng loại khu vực châu Phi ở vị trí nhất bảng F (thắng 8, hòa 2, ghi 25 bàn và không thủng lưới), xếp trên Gabon, Gambia, Kenya, Burundi và Seychelles.
Ecuador là đội đứng thứ hai tại vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ (chỉ xếp sau Argentina). Đây là lần thứ 5 họ giành quyền tham dự giải đấu danh giá nhất thế giới (thành tích tốt nhất là lọt vào vòng 1/8 năm 2006).
Trên bảng xếp hạng FIFA, Ecuador hiện xếp thứ 23.
Curacao lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền tham dự World Cup. Đội bóng này bất bại ở vòng loại khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribe (thắng 3, hòa 3, ghi 13 bàn và chỉ thủng lưới 3 lần trước các đối thủ Jamaica, Trinidad & Tobago, Bermuda).
Trên bảng xếp hạng FIFA, Curacao hiện xếp thứ 82, là một trong những đội có thứ hạng thấp nhất tại World Cup 2026.
Bảng E World Cup 2026 được tổ chức trên 5 sân vận động tại các thành phố Houston, Philadelphia, Kansas, New Jersey (Mỹ) và Toronto (Canada). Đội tuyển Đức có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng FIFA và cũng là đội duy nhất trong bảng đấu này từng vô địch thế giới.
Ngày 15/6
0h: Đức vs Curacao.
6h: Bờ Biển Ngà vs Ecuador.
Ngày 21/6
3h: Đức vs Bờ Biển Ngà.
7h: Ecuador vs Curacao.
Ngày 26/6
3h: Curacao vs Bờ Biển Ngà.
3h: Ecuador vs Đức.