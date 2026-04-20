Ông Lê Văn Hiệu được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 20/4, tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn TP Hải Phòng, Hội đồng Nhân dân TP Hải Phòng khóa XVII nhiệm kỳ 2026 – 2031 khai mạc kỳ họp thứ nhất.

Kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố khóa XVII bầu các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Trưởng ban các Ban của HĐND thành phố; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND thành phố và bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án Nhân dân thành phố, Tòa án Nhân dân khu vực.

Quang cảnh kỳ họp thứ nhất HĐND TP Hải Phòng khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân TP Hải Phòng bầu ông Lê Văn Hiệu - Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng khóa XVI giữ chức Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng khóa XVII nhiệm kỳ 2026 – 2031, với số phiếu bầu 83/83 đại biểu có mặt, đạt tỉ lệ 100% số phiếu bầu.

Ông Lê Văn Hiệu - tái trúng cử chức vụ Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng khóa XVII, nhiệm kỳ 20026 - 2031.

Kỳ họp thứ nhất HĐND TP Hải Phòng cũng đã bầu các ông: Đào Trọng Đức - Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP Hải Phòng khóa XVI; ông Bùi Đức Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hải Phòng, Phó Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng khóa XVI; ông Nguyễn Khắc Toản - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố, Phó Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng khóa XVI giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố cũng đã bầu 4 trưởng ban chuyên trách HĐND TP Hải Phòng khóa XVII nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Lê Văn Hiệu sinh năm 1967, quê quán xã Nam Sách, TP Hải Phòng. Ông Lê Văn Hiệu có trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Thạc sỹ Quản lý khoa học và công nghệ; Thạc sỹ Quản lý Kinh tế; Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Lê Văn Hiệu từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch, Phó Giám đốc Sở Công Thương, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương (cũ).

Ông Lê Văn Hiệu từng có thời kỳ đảm nhiệm chức vụ Bí thư Huyện ủy Nam Sách, Chủ tịch HĐND huyện Nam Sách, Đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương (cũ); Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương.

Từ 3/2021 - 6/2025, ông Lê Văn Hiệu lần lượt giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương.

Tháng 7/2025, ông Lê Văn Hiệu đảm nhiệm chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2020 – 2025, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2021 – 2026 (sau hợp nhất).

Ngày 20/4/2026, tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP Hải Phòng, ông Lê Văn Hiệu được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031