Ông Nguyễn Đức Dũng tái đắc cử Chủ tịch HĐND Đà Nẵng.

Sáng 14/4, HĐND TP Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc kỳ họp thứ nhất, tiến hành bầu các chức danh chủ chốt. Tại kỳ họp, ông Nguyễn Đức Dũng được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố với 73/73 phiếu tán thành trong tổng số 76 đại biểu tham dự, đạt tỷ lệ 96,05%.

Ngoài ra, HĐND thành phố cũng bầu các Phó Chủ tịch HĐND gồm các ông Trần Xuân Vinh, Trần Phước Sơn, Đoàn Ngọc Hùng Anh và Nguyễn Công Thanh.

Ông Nguyễn Đức Dũng (59 tuổi, quê Quảng Ngãi), tốt nghiệp Trường Đại học An ninh Nhân dân, trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Đức Dũng từng đảm nhiệm nhiều vị trí trong ngành công an như: Phó trưởng Công an huyện Nông Sơn; Trưởng phòng An ninh đối ngoại, Trưởng phòng Tham mưu; Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Năm 2019, ông Nguyễn Đức Dũng được bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam và đến tháng 2/2020 được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng.

Tháng 8/2025, tại Kỳ họp thứ 25 của HĐND tỉnh Quảng Nam cũ, ông Nguyễn Đức Dũng, khi đó là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh với tỷ lệ tín nhiệm 100%. Sau khi hợp nhất Quảng Nam và Đà Nẵng, ông Nguyễn Đức Dũng tiếp tục được chỉ định giữ chức Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.