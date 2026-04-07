Ông Nguyễn Huy Tiến tái đắc cử Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao

(VTC News) -

Chiều 7/4, tiếp tục Kỳ họp thứ nhất, với 474/474 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc bầu ông Nguyễn Huy Tiến giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Nguyễn Huy Tiến.

Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Nguyễn Huy Tiến sinh năm 1968, quê quán tỉnh Hưng Yên. Ông có trình độ Tiến sĩ Luật, Thạc sỹ Luật, Đại học chuyên ngành Luật, Cao đẳng kiểm sát; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Huy Tiến là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ông Nguyễn Huy Tiến có sự nghiệp gắn liền với ngành kiểm sát. Năm 2013, khi đang là Viện trưởng Viện Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Hà Nội (Viện Phúc thẩm 1), ông được bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Bình. Hai năm sau, ông làm Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

Tháng 5/2017, ông Nguyễn Huy Tiến được bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ (Vụ 5) thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Tháng 9/2018, Chủ tịch nước quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Tiến giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Chiều 26/8/2024, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 8, Quốc hội khóa XV biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc bầu Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao với ông Nguyễn Huy Tiến.