Lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu nhậm chức trước Quốc hội
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ nhất, sáng 7/4, Quốc hội khóa XVI thực hiện quy trình bầu Chủ tịch nước.
Với 495/495 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 100% đại biểu có mặt, chiếm 99% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, đại biểu Quốc hội khóa XVI giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.
Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức.
"Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri, tôi, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó", Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu Quốc hội khóa XVI tặng hoa chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Sau lễ tuyên thệ, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu nhậm chức. “Trong giờ phút thiêng liêng, trang trọng của lễ nhậm chức Chủ tịch nước, tôi chân thành cảm ơn cử tri và Nhân dân cả nước với tinh thần trách nhiệm, khát vọng xây dựng quê hương đất nước và niềm tin son sắt vào Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm nên kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 rất thành công”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mở đầu bài phát biểu.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương đã tin cậy giới thiệu ông đảm nhận cương vị Chủ tịch nước và Quốc hội đã tín nhiệm bầu, giao cho ông trọng trách này. “Tôi ý thức sâu sắc rằng, đảm nhận trọng trách Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là vinh dự hết sức lớn lao, là trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng, cao cả, đồng thời cũng là sự tin tưởng, kỳ vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với người đứng đầu Đảng và Nhà nước”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Quang Khánh)