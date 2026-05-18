Nhã Phương khoe nhan sắc ngọt ngào, vóc dáng mảnh mai sau sinh

Nhã Phương lựa chọn thiết kế yếm mang họa tiết hoa ly màu hồng, kết hợp phụ kiện tóc cùng tông. Nữ diễn viên giữ phong cách nhẹ nhàng, nữ tính quen thuộc tại show thời trang resort summer 2026 của Adrian Anh Tuấn.
Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi cô tham dự sự kiện thời trang sau thời gian tập trung cho gia đình và công việc cá nhân.
Hoa hậu Tiểu Vy diện đầm chiffon hai dây họa tiết hoa ly, phần ngực và hông điểm xuyết ren.
Diễm My 9x xuất hiện từ sớm cùng ông xã. Diễn viên diện chiếc đầm lụa trắng, nhiều tầng với phần lưng khoét sâu khoe lưng thon.
Nhiều khách mời khác cũng gây chú ý với phong cách mùa hè mang hơi hướng nghỉ dưỡng. Hoa hậu Lương Thùy Linh diện đầm maxi pastel.
Phương Nga xuất hiện bên diễn viên Bình An với thiết kế đính sequin và cắt xẻ táo bạo.
Ngoài dàn hoa hậu, sự kiện còn có sự góp mặt của Jun Vũ, Salim, cặp đôi Ninh Anh Bùi - Tùng Dương cùng ca sĩ Gigi Hương Giang.
Stylist Hoàng Ku chọn chiếc áo lụa dệt từ lụa Nha Xá độc quyền với họa tiết monogram mang hình ảnh những con sò. Bên cạnh Sun HT, Gigi Hương Giang và ca nương Kiều Anh với ba thiết kế đính kết sequin lấp lánh.
Bộ sưu tập lần này khai thác chất liệu nhẹ, phom dáng bay và gam màu pastel, phù hợp tinh thần mùa hè. Họa tiết hoa ly xuất hiện xuyên suốt trên nhiều thiết kế, từ váy maxi, đầm yếm đến trang phục đính sequin.