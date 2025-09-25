Vợ chồng Trường Giang, Nhã Phương có con thứ 3

(VTC News) -

Trên trang cá nhân, Nhã Phương đăng bức ảnh vợ chồng quây quần bên hai con và khoe ảnh siêu âm em bé trong bụng.

Nữ diễn viên viết: "Niềm hạnh phúc 7 năm nay được gói gọn trong một bức hình. Chào mừng thiên thần nhỏ. Anh chị con là đu ba rồi đó, mẹ chờ con nha".

Trong khi đó, ông xã Trường Giang cũng chia sẻ lại khoảnh khắc này kèm lời nhắn: "Ta say không phải vì men, mà vì con".

Bài đăng của cặp đôi thu hút hàng chục nghìn lượt thích và hàng nghìn bình luận. Nhiều đồng nghiệp, khán giả cũng chung vui với tổ ấm nhỏ.

Nhã Phương thông báo mang bầu lần 3.

Nhã Phương và Trường Giang kết hôn tháng 9/2018 sau 4 năm gắn bó. Đều là người nổi tiếng, vì thế cuộc sống hôn nhân của cặp đôi luôn nhận được nhiều quan tâm.

Sau 7 năm bên nhau, cặp đôi có tổ ấm viên mãn khi sinh được 2 con "đủ nếp, đủ tẻ". Trong đó, ái nữ đầu lòng của vợ chồng Trường Giang là bé Destiny, chào đời vào năm 2019. Năm 2023, cả 2 đón thêm con trai là bé Hope.

Công khai chuyện có con song cặp đôi vẫn hạn chế đăng ảnh lộ rõ diện mạo của các con lên mạng xã hội. Tuy nhiên, qua những bức ảnh chụp góc nghiêng của Destiny và Hope, vợ chồng nam danh hài được khen ngợi "khéo sinh" vì 2 con đều sở hữu ngoại hình xinh xắn.

Trường Giang cũng nổi tiếng là nghệ sĩ hết mực yêu chiều vợ con. Trong mắt khán giả, anh trở thành người đàn ông của gia đình khi lo chu toàn mọi việc và luôn thể hiện tình thương yêu với vợ.

Tổ ấm nhỏ của vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương.

Hiện tại, gia đình Trường Giang chủ yếu sinh sống ở TP.HCM. Những dịp rảnh rỗi, vợ chồng anh thường đưa các con về biệt thự ở Đồng Nai để nghỉ ngơi.

Cơ ngơi này mang tên "Nhà trọ Destiny" được xây dựng năm 2019, để mừng ái nữ đầu lòng chào đời. Công trình có diện tích hàng nghìn mét vuông, được quy hoạch thành các khu vực như hồ cá, sân vườn, bãi cát,... với giá trị ước tính trên dưới 70 tỷ đồng.

Thời gian qua, vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương dành nhiều thời gian cho các con. Cặp đôi hạnh phúc khi thấy con cái khôn lớn, ngoan ngoãn. Dù đã "đủ nếp đủ tẻ", Nhã Phương từng nhiều lần tiết lộ dự định sinh thêm vì thích nhà đông con.