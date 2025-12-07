Nhà sáng lập 'Nuôi em' dừng chi tiền nuôi ăn các bé sau nghi vấn tài chính thiếu minh bạch

(VTC News) -

Tối 7/12, Hoàng Hoa Trung – người sáng lập dự án Nuôi em cho biết sẽ làm việc với Vietcombank trong ngày 8/12 để đóng băng tài khoản 0491001764766 (sau đó cập nhật thành 0711000280294).

Thời gian đóng dự kiến 15 ngày nhằm thống kê toàn bộ thu – chi nhiều năm qua. Việc đóng tài khoản đồng nghĩa tạm dừng chi tiền nuôi ăn học sinh trong dự án.

Hoàng Hoa Trung - nhà sáng lập "Nuôi em" tuyên bố sẽ tạm dừng chi tiền nuôi ăn cho các em nhỏ.

“Dù rất thương xót và đau lòng, nhưng tôi cũng sẽ buộc phải làm việc với các trường cũng như các đơn vị cơ quan chức năng về việc tạm dừng chi tiền cho việc nuôi ăn các bé. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hoạt động 11 năm dự án phải tạm dừng lại một thời gian, nhưng thời điểm hiện tại, niềm tin của cộng đồng dành cho Nuôi em quan trọng hơn rất nhiều.

Tôi nhận thấy mình và đội ngũ có trách nhiệm giải trình đầy đủ, chi tiết, minh bạch và rõ ràng. Trong thời gian đó, việc tạm dừng các hoạt động nghiệp vụ của dự án để ưu tiên cho việc tập trung giải quyết các khúc mắc của những nhà tài trợ quan trọng hơn rất nhiều", nhà sáng lập Hoàng Hoa Trung thông báo.

Ngay sau khi Hoàng Hoa Trung đăng tải bài viết, mạng xã hội lập tức bùng lên tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng quyết định tạm dừng chi tiền là bất hợp lý so với cách dự án đã thu tiền theo năm học: “Người ta đóng cho cả năm chứ đâu phải đóng theo ngày mà nói dừng là dừng?”, “Giải thích vẫn thiếu minh bạch, vòng vo, không đi thẳng vào vấn đề”, “Thu tiền cả năm rồi tạm dừng, vậy khoản đó xử lý ra sao?”, hay “Chi phí nuôi em thường được ứng trước theo tháng, theo kỳ, đâu thể nói dừng là dừng được?”.

Dự án Nuôi em được khởi xướng từ năm 2014 với mục tiêu cung cấp bữa ăn chất lượng cho trẻ em dân tộc thiểu số. Mỗi nhà hảo tâm “nhận nuôi” một em nhỏ thông qua khoản đóng góp nhỏ mỗi ngày, giúp các điểm trường duy trì bếp ăn và giảm đáng kể tình trạng học sinh bỏ học.

Tuy nhiên, tối 6/12, sự việc liên quan đến dự án thiện nguyện Nuôi em bắt đầu bùng nổ trên mạng xã hội khi nhiều tài khoản đăng tải các đoạn tin nhắn, đặt nghi vấn về tính minh bạch tài chính của chương trình.

Một người dùng trên Threads cho biết đã nhận một mã “nuôi em” và đóng tiền vào tháng 8/2025. Tuy nhiên đến tháng 11, dự án lại tiếp tục nhắn yêu cầu đóng tiền cho năm học 2025-2026, khiến họ thắc mắc vì phải đóng hai lần chỉ trong ba tháng.

Trường hợp khác phản ánh em nhỏ họ nhận nuôi thực tế đã rút khỏi danh sách từ tháng 1/2025, nhưng đến tháng 12/2025 dự án mới thông báo. Đáng chú ý, tháng 8/2025 dự án vẫn gửi tin nhắn hỏi người này về việc tiếp tục đóng góp cho chính em nhỏ.

Một số tài khoản còn phát hiện mã “nuôi em” của họ trùng với mã của người khác. Bên cạnh đó, việc dự án hoạt động nhiều năm nhưng vẫn nhận quyên góp qua số tài khoản cá nhân của người sáng lập Hoàng Hoa Trung cũng khiến nhiều người nghi ngờ về tính minh bạch của dự án.