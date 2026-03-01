Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng Iran thiệt mạng

(VTC News) -

Ngày 28/2, hệ thống phòng không Israel đánh chặn các tên lửa trên bầu trời Jerusalem và miền Trung Israel, sau khi quân đội nước này tuyên bố đã phát hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa xuất phát từ Iran.

Tên lửa bị đánh chặn, hình ảnh máy bay trên bầu trời khi các đợt tấn công bằng tên lửa của Iran hướng về Israel, Jerusalem và Bờ Tây.

Hãng thông tấn nhà nước IRNA cho biết Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Iran, Abdul Rahim Mousavi, và Bộ trưởng Quốc phòng Aziz Nasirzadeh đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel hôm thứ Bảy.

Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Iran, Abdul Rahim Mousavi

Trước đó, Iran cũng xác nhận lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đã thiệt mạng, cùng với cố vấn an ninh Ali Shamkhani và Tư lệnh IRGC Mohammad Pakpour. IRNA cho biết thêm nhiều chỉ huy quân đội khác cũng đã tử trận và danh tính sẽ được công bố sau.

Ali Larijani, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran, cho biết nước này sẽ thành lập một hội đồng lãnh đạo lâm thời trong ngày hôm nay, nhằm điều hành đất nước cho đến khi lựa chọn được người kế nhiệm cố lãnh tụ Ali Khamenei.

Cùng ngày, Iran phát động một làn sóng tấn công mới trên khắp Trung Đông, những tiếng nổ xuất hiện ở một số thủ đô và thành phố lớn.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết họ đã phát động “làn sóng thứ sáu” các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel và các căn cứ của Mỹ trong khu vực, theo hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran.

Tại Israel: Quân đội Israel cho biết xác định được các tên lửa phóng từ Iran về phía Israel và các hệ thống phòng thủ đang hoạt động. Nhiều tiếng còi báo động vang lên khắp miền trung và miền nam Israel.

Tại Dubai: Một nhóm phóng viên của CNN tại Dubai nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn suốt buổi sáng và khói bốc lên trời. Chính quyền cho biết, mảnh vỡ từ một vụ đánh chặn trên không ở khu vực Business Bay của Dubai gây ra hỏa hoạn tại cảng thương mại lớn của thành phố, Jebel Ali. Cột khói cũng có thể được nhìn thấy bốc lên từ cảng.

Tại Doha: Một nhóm phóng viên của CNN tại Doha, Qatar, nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn lúc 7h30 sáng giờ địa phương. Bộ Nội vụ Qatar cho biết 16 người bị thương, với “thiệt hại vật chất hạn chế” ở một số khu vực trong nước.

Tại Bahrain: Hệ thống phòng không đánh chặn ít nhất 45 tên lửa và 9 máy bay không người lái trong đêm, truyền thông nhà nước đưa tin. Video được CNN định vị cho thấy khói bốc lên từ khu vực gần khách sạn Crowne Plaza ở Manama.

Tại Iraq: Ảnh do CNN định vị cho thấy khói đen dày đặc bốc lên từ một đám cháy tại sân bay Erbil. Hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin nhiều tiếng nổ lớn đã được nghe thấy ở thành phố của Iraq vào sáng Chủ nhật.