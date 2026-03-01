+
++
Giá vàng tăng mạnh, liệu có chạm mốc 6.000 USD/ounce?
(VTC News) -
Căng thẳng Israel - Iran leo thang khiến giá vàng, bạc tăng mạnh, chuyên gia cảnh báo thị trường toàn cầu tiếp tục biến động mạnh nếu xung đột kéo dài.
Hồng Thắm
Tin mới
Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng Iran thiệt mạng
14:34 01/03/2026
Thời sự quốc tế
Iran phát động làn sóng tấn công trả đũa Mỹ, Israel khắp Trung Đông
14:30 01/03/2026
Thời sự quốc tế
Rằm tháng Giêng cúng Phật và gia tiên khác nhau thế nào?
14:00 01/03/2026
Gia đình
XSMN 1/3 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 1/3/2026
14:00 01/03/2026
Xổ số miền Nam
Lạm dụng xét nghiệm biến người khỏe thành bệnh nhân
14:00 01/03/2026
Tin tức
Thị trường bất động sản sẽ ra sao khi mỗi căn nhà được gắn mã định danh?
13:53 01/03/2026
Bất động sản
Khi nào Hà Nội chuyển rét?
13:48 01/03/2026
Thời tiết
Thêm một bệnh viện gần 1.500 tỷ đồng gần Hà Nội đi vào hoạt động
13:36 01/03/2026
Tin tức
Tổng thống Trump: Iran tấn công tiếp, Mỹ sẽ đáp trả mạnh chưa từng có
12:58 01/03/2026
Thời sự quốc tế
Cấp dưới khai đưa gần 13 tỷ đồng, bà Nguyễn Thị Kim Tiến nói chỉ nhận 2,5 tỷ
12:57 01/03/2026
Bản tin 113
Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp
12:57 01/03/2026
Tin tức
Biên tập viên truyền hình Iran bật khóc khi thông báo lãnh tụ tối cao 'tử vì đạo'
12:56 01/03/2026
Thời sự quốc tế
Nguyên Phó cục trưởng Cục Hàng không Võ Huy Cường làm Phó tổng Bamboo Airways
12:50 01/03/2026
Doanh nhân
Thủ tướng dự kỷ niệm 120 năm ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng
12:48 01/03/2026
Tin nhanh 24h
5 loại trái cây giúp thanh lọc cơ thể hiệu quả nhất
12:42 01/03/2026
Tư vấn
Cục Hàng không yêu cầu các hãng bay né vùng chiến sự tại Trung Đông
12:32 01/03/2026
Thị trường
WSJ: Mỹ dùng Claude AI trong chiến dịch tấn công Iran
11:46 01/03/2026
Thời sự quốc tế
ĐH Ngoại thương phát động cuộc thi khởi nghiệp sinh viên toàn quốc mùa thứ 21
11:35 01/03/2026
Tin tức - Sự kiện
Loạt câu thoại gây sốt, nghe mà thấm trong phim trăm tỷ 'Thỏ ơi'
11:32 01/03/2026
Phim
ĐT Iran có thể rút khỏi World Cup 2026
11:30 01/03/2026
Hậu trường
'Nhịp người, nhịp máy' hối hả trên công trường cao tốc 44.000 tỷ đồng ở Gia Lai
11:15 01/03/2026
Đời sống
Điện thoại phát nổ cứu sống một người khỏi nanh vuốt chó dữ
11:12 01/03/2026
Chuyện bốn phương
Ai sẽ kế nhiệm Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei?
11:08 01/03/2026
VTC NEWS TV
Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Miền Bắc đón không khí lạnh, trời trở rét
11:05 01/03/2026
Thời tiết
TP Huế thống nhất thôi giới thiệu Giám đốc Sở NN&MT ứng cử đại biểu HĐND
10:59 01/03/2026
Tin nóng
Lại Lý Huynh tiết lộ bí quyết vào chung kết giải cờ tướng hàng đầu Trung Quốc
10:58 01/03/2026
Thể thao
'Cú tạt đầu' kinh hoàng trên Vành đai 3: Tài xế không khác gì kẻ sát nhân
10:53 01/03/2026
VTC NEWS TV
Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng, ai sẽ kế nhiệm?
10:40 01/03/2026
Thời sự quốc tế
Iran thề báo thù, tuyên bố sớm thực hiện 'chiến dịch tấn công tàn khốc'
10:36 01/03/2026
Thời sự quốc tế
Nam ca sĩ Việt mất giọng 2 năm, bất lực cầu cứu khán giả
10:29 01/03/2026
Sao Việt