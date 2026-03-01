Đóng

Giá vàng tăng mạnh, liệu có chạm mốc 6.000 USD/ounce?

(VTC News) -

Căng thẳng Israel - Iran leo thang khiến giá vàng, bạc tăng mạnh, chuyên gia cảnh báo thị trường toàn cầu tiếp tục biến động mạnh nếu xung đột kéo dài.

Hồng Thắm
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới