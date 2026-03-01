Thêm một bệnh viện gần 1.500 tỷ đồng gần Hà Nội đi vào hoạt động

(VTC News) -

“Đây là bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam triển khai mô hình tích hợp đồng bộ điều trị – phục hồi – an dưỡng, hướng đến chăm sóc sức khỏe toàn diện thay vì chỉ tập trung chữa bệnh”, GS.TS.BS Trần Trung Dũng, Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec cho biết tại lễ khai trương Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2, ngày 1/3.

Nằm trong khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire (xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên), bệnh viện được xây dựng trên diện tích hơn 31.000m2, quy mô 114 giường nội trú, công suất dự kiến khoảng 135.000 lượt khám mỗi năm. Cơ sở này vận hành 14 chuyên khoa, cung cấp đầy đủ dịch vụ khám, phẫu thuật, phục hồi chức năng và theo dõi sau điều trị theo chuẩn quốc tế.

Điểm nhấn của bệnh viện là mô hình khép kín, nơi người bệnh có thể thực hiện toàn bộ hành trình chăm sóc sức khỏe trong cùng một không gian, từ chẩn đoán, phẫu thuật, điều trị nội trú đến phục hồi và an dưỡng.

Lần đầu tiên, khu an dưỡng được thiết kế theo tiêu chuẩn “resort chăm sóc sức khỏe”, gồm 18 căn biệt thự tổng thống, đảm bảo tính riêng tư, yên tĩnh nhưng vẫn được theo dõi y khoa 24/7. Chế độ dinh dưỡng, luyện tập và chăm sóc được cá thể hóa theo từng hồ sơ bệnh án.

GS.TS.BS Trần Trung Dũng, Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec.

Bệnh viện kế thừa hệ thống quản trị, kiểm soát chất lượng và tiêu chuẩn an toàn đồng bộ của Vinmec. Hai mũi nhọn phát triển gồm chấn thương chỉnh hình – cơ xương khớp và phục hồi chức năng chuyên sâu.

Ở lĩnh vực cơ xương khớp, bệnh viện ứng dụng công nghệ 3D trong cá thể hóa điều trị, đặc biệt trong thay khớp, chấn thương thể thao và phục hồi vận động. Với các bệnh lý thần kinh, tim mạch hoặc tình trạng sau phẫu thuật lớn, mô hình phục hồi chức năng được thiết kế liên tục, tránh đứt gãy giữa điều trị cấp tính và giai đoạn hồi phục.

Về nhân sự, 100% bác sĩ và chuyên gia y tế tại đây có trình độ sau đại học, nhiều người được đào tạo và hợp tác chuyên môn tại Pháp, Mỹ, Nhật Bản và Singapore. Theo đại diện hệ thống, đội ngũ này thường xuyên cập nhật kỹ thuật mới và tham gia các chương trình chuyển giao công nghệ quốc tế.

Đáng chú ý, đây là là đơn vị đầu tiên triển khai mô hình “Bệnh viện cộng đồng” trong hệ thống. Cùng với hai phòng khám tại Ocean Park 1 và Ocean Park 2, tổ hợp y tế Ocean City vận hành theo định hướng bác sỹ gia đình, tập trung chăm sóc ban đầu, tầm soát định kỳ, quản lý bệnh mạn tính và theo dõi sau điều trị gần nơi cư trú.

GS.TS.BS Trần Trung Dũng cho biết bệnh viện không chỉ là cơ sở thứ 10 mà còn là mô hình được ấp ủ nhiều năm, nơi chất lượng chuyên môn, công nghệ cao và chăm sóc hậu điều trị được đặt ngang tầm. “Chúng tôi mong muốn mang đến cho người bệnh hành trình hồi phục trọn vẹn, để họ có thể trở lại cuộc sống bình thường và duy trì sức khỏe bền vững”, ông nói.

Bệnh viện đi vào hoạt động được xem là bước tiến trong xu hướng y học phục hồi hiện đại tại Việt Nam, khi tư duy điều trị truyền thống dần chuyển sang chăm sóc toàn diện, liên tục và dài hạn, tiệm cận chuẩn mực quốc tế.

Toàn cảnh Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2.

Tại buổi lễ, ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh vai trò tiên phong của y tế tư nhân khi Vinmec khai trương bệnh viện thứ 10, đồng thời giao 3 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, đặt chất lượng chuyên môn và y đức lên hàng đầu. Bệnh viện cần tuân thủ nghiêm các quy định chuyên môn, quy trình kỹ thuật và quy tắc ứng xử; bảo đảm an toàn người bệnh là ưu tiên cao nhất. Với đội ngũ chuyên gia đầu ngành, Vinmec được kỳ vọng làm chủ công nghệ, triển khai kỹ thuật cao và điều trị hiệu quả các ca bệnh phức tạp.

Thứ hai, quán triệt tinh thần chỉ đạo của Chính phủ về phương châm “5 không” trong hoạt động khám chữa bệnh, trong đó nhấn mạnh không gây phiền hà cho người dân và không từ bỏ bất kỳ cơ hội cứu sống bệnh nhân nào. Đây được xem là thước đo về trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp, đặc biệt với khu vực y tế tư nhân – nơi yếu tố dịch vụ luôn song hành cùng chuyên môn.

Thứ ba, chú trọng đào tạo và nghiên cứu khoa học để phát triển bền vững. Bộ Y tế đề nghị bệnh viện tăng cường hợp tác với các trường đại học y dược, cơ sở y tế tuyến trên và tổ chức quốc tế; đồng thời thực hiện tốt vai trò hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật cho y tế cơ sở tại Hưng Yên và khu vực lân cận.