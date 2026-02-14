Phòng mổ Bệnh viện 108 sáng đèn ngày 27 Tết, ghép gan cứu người

(VTC News) -

Khi nhiều gia đình đang tất bật chuẩn bị đón năm mới, sáng 14/2 (27 Tết Bính Ngọ), phòng mổ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sáng đèn cho một ca ghép gan cấp cứu. Đó là “cuộc đua với thời gian” để giành lại sự sống cho nữ bệnh nhân 65 tuổi, quê Hải Phòng, trong tình trạng hôn mê gan, nguy cơ tử vong cận kề.

Người bệnh được chẩn đoán viêm đường mật nguyên phát giai đoạn xơ gan từ ba năm trước. Thời gian gần đây, bệnh tiến triển nhanh, chức năng gan suy kiệt. Ngày 13/2, tình trạng đột ngột xấu đi, xuất hiện hôn mê gan. Gia đình lập tức chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với hy vọng mong manh về một ca ghép gan.

8h sáng hôm sau, hội chẩn chuyên môn khẩn cấp được tổ chức với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành, do Trung tướng, GS.TS Lê Hữu Song – Giám đốc bệnh viện chủ trì. Kết luận được đưa ra nhanh gọn nhưng đầy áp lực, ghép gan cấp cứu là lựa chọn điều trị duy nhất, không thể trì hoãn thêm.

Ngay sau chỉ đạo, toàn bộ quy trình ghép gan được kích hoạt. Nhiều bác sĩ, điều dưỡng đang nghỉ ngoài giờ, thậm chí đã về quê hoặc trên đường chuẩn bị đón Tết cùng gia đình, lập tức quay trở lại bệnh viện. Các ê-kíp phẫu thuật, gây mê hồi sức, hồi sức sau ghép được huy động tối đa, phối hợp đồng bộ trong từng khâu.

Ca ghép diễn ra trong 6 giờ đồng hồ

TS Hồ Văn Linh, Khoa Phẫu thuật Gan – Mật – Tụy, cho biết khi chỉ định ghép gan cấp cứu được xác lập, tập thể y bác sĩ chỉ còn một mục tiêu duy nhất là cứu sống người bệnh trong thời gian ngắn nhất. “Với chúng tôi, tính mạng người bệnh luôn được đặt lên trên mọi kế hoạch cá nhân”, ông nói.

Ca phẫu thuật kéo dài suốt 6 giờ, đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối. Ê-kíp lấy mảnh gan từ người hiến sống bằng phương pháp phẫu thuật nội soi – kỹ thuật phức tạp bậc nhất trong ngoại khoa hiện nay.

Phương pháp này ít xâm lấn, giảm đau sau mổ, rút ngắn thời gian hồi phục cho người hiến, đồng thời vẫn bảo đảm chất lượng mảnh ghép tương đương mổ mở.

Theo các tài liệu chuyên môn, trên thế giới chỉ một số trung tâm ghép gan lớn tại Hoa Kỳ, châu Âu, Nhật Bản hay Hàn Quốc mới có thể triển khai thường quy kỹ thuật lấy mảnh ghép gan từ người hiến sống bằng nội soi, do yêu cầu rất cao về trình độ phẫu thuật viên và hệ thống trang thiết bị đồng bộ.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi và chăm sóc tích cực. Đến nay, chức năng gan ghép phục hồi tốt, các chỉ số sinh tồn ổn định, đáp ứng điều trị khả quan.

Thành công của ca ghép gan trong những ngày cận Tết không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn và trình độ kỹ thuật của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong lĩnh vực ghép tạng, mà còn cho thấy tinh thần sẵn sàng hy sinh niềm vui riêng của đội ngũ thầy thuốc quân y để giữ lại sự sống cho người bệnh.

Trước đó, vào cuối năm 2025 và đầu năm 2026, bệnh viện cũng liên tiếp thực hiện thành công các ca lấy – ghép gan và ghép đa tạng từ người hiến chết não, giúp hồi sinh nhiều cuộc đời.

Trong khoảnh khắc chuyển giao năm mới, những ca phẫu thuật ấy được ví như “món quà của sự sống”, lan tỏa thông điệp nhân văn về nghĩa cử hiến tạng và niềm tin vào nền y học Việt Nam ngày càng hiện đại, nhân ái.