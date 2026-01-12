Cha chống nạng, nghẹn ngào tiễn biệt trước khi hiến tạng con trai

(VTC News) -

Trong đoạn clip được Bệnh viện Việt Đức chia sẻ, người cha chống đôi nạng gỗ, bước từng bước chậm rãi, khó khăn trên hành lang bệnh viện để tới phòng bệnh của con trai. Mỗi bước đi nặng nề như dồn cả nỗi đau khi sắp mất con. Con đường từ cửa phòng đến giường bệnh chỉ vài mét, nhưng với ông, đó là quãng đường dài nhất trong cuộc đời.

Xúc động khoảnh khắc người cha chống nạng tiễn biệt con trai trước khi hiến tạng con. (Nguồn: BV Việt Đức)

Con trai ông là anh H.N.S (25 tuổi, quê Ninh Bình), nạn nhân của một vụ tai nạn giao thông nghiệt ngã vào những ngày cuối năm 2025. S. là con cả trong gia đình có ba anh em. Cha mất một chân vì tai nạn hơn 30 năm trước, mẹ không nhanh nhẹn, cuộc sống dồn lên đôi vai của cậu bé từ rất sớm. Từ năm lớp 9, S. đã nghỉ học đi làm, trở thành trụ cột, gác lại ước mơ của mình để nuôi cả gia đình.

Tai nạn bất ngờ đã cướp đi người con hiếu thảo, niềm hy vọng lớn nhất của bố mẹ anh.

Trong clip, người cha cố gắng giữ bình tĩnh suốt quãng đường đi đến gặp con. Nhưng khi đứng trước con trai đang nằm bất động trên giường bệnh, mọi kìm nén vỡ òa. Ông run run nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của con, nghẹn ngào gọi:

“Dậy về với bố đi con ơi… Con nằm ngủ 7 ngày rồi. Con hứa lo cho bố mẹ đến già mà giờ con bỏ ra đi…”.

Tiếng gọi khản đặc vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng. Con trai vẫn nằm yên, không thể đáp lại, không thể lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên gương mặt khắc khổ của bố.

Trong tận cùng đau đớn, gia đình anh S. đã đưa ra một quyết định khiến nhiều người rơi nước mắt, đó là hiến tạng của con trai. Họ chọn để con mình “ở lại” với cuộc đời bằng một cách khác - trao cơ hội sống cho những bệnh nhân suy tạng đang từng ngày giành giật sự sống.

Từ sự ra đi của S., nhiều cuộc đời sẽ được hồi sinh. Một trái tim tiếp tục đập, những lá gan, quả thận tiếp tục làm việc trong cơ thể những con người khác.

Khoảnh khắc người cha chống nạng tiễn biệt con không chỉ là nỗi đau của một gia đình. Đó còn là hình ảnh lay động về tình phụ tử và lòng nhân ái, nơi mất mát hóa thành hy vọng cho những phận người đang ở ranh giới sinh tử.