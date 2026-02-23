Đóng

Khoảnh khắc nổ bồn chứa tại nhà máy phốt pho Lào Cai, 1 người tử vong

Khoảng 12h ngày 23/2, nhà máy phốt pho tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng (Lào Cai) xảy ra nổ lớn, khiến 1 người tử vong.

