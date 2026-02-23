(VTC News) -

Nhà giàn DK1/10 cấp cứu ngư dân gặp nạn trên biển

Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cho biết, lúc 15h30, ngày 22/2, Nhà giàn DK1/10 nằm trên Bãi cạn Cà Mau thuộc Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân đã cấp cứu ngư dân bị nạn khi khai thác hải sản trên biển.

Trước đó, vào khoảng 15h15, Nhà giàn DK1/10 nhận được tín hiệu thông tin cấp cứu từ tàu cá BT93535TS và BT97903TS đang khai thác tại khu vực biển có tọa độ 08007’956”N, 103042’544’’E (đang hoạt động cách Nhà giàn khoảng 3 Hải lý) cho biết ngư dân Trần Văn Quý, sinh năm 1985, quê ở xã Tân Phước, tỉnh Đồng Tháp, trong quá trình đánh bắt hải sản trên vùng biển Cà Mau đã bị tai nạn do dây rulo kéo cào đôi bị đứt va đập vào người.

Sau khi nhận được thông tin, Nhà giàn DK1/10 đã cử Tổ Quân y tiếp cận và tiến hành cấp cứu sơ cứu ban đầu tình trạng nạn nhân: Tiếp xúc chậm, phần đầu bị rách, sưng phù nề diện tích 5x5cm ngay vị trước trước trán; phần chân phải bị gãy vị trí 1/3 dưới cẳng chân.

Ngay sau đó Tổ quân y Nhà giàn đã tiến hành lau rửa, băng bó vết thương, băng nẹp cố định chân bị gãy; đồng thời tiến hành các biện pháp truyền dịch, gây tê, khâu vết thương, kháng sinh giảm đau. Sau khi được cán bộ, chiến sĩ chăm sóc, ngư dân bị nạn đã tỉnh táo nhận biết, sức khỏe đã dần ổn định.

Sau khi băng bó xong, Nhà giàn đã cấp thuốc, hướng dẫn thuyền trưởng tàu cá BT 93535TS nhanh chóng cơ động về cơ sở y tế gần nhất để tiếp tục điều trị.