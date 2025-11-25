Hải quân Việt Nam tuần tra liên hiệp với Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc

Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Quán, Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, trực tiếp đón đoàn.

Từ ngày 19 - 20/11, Hải quân Nhân dân Việt Nam và Chiến Khu Miền Nam/Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc tiến hành tuần tra liên hợp lần thứ 39 trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Quán, Tư lệnh Vùng tặng hoa chúc mừng đoàn công tác và biên đội hai tàu 09, tàu 17.

Biên đội tàu 09, tàu 17 thuộc Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân do Đại tá Lê Đình Nghi, Phó Tham mưu trưởng Vùng 2 làm trưởng đoàn và Đại tá Vũ Hồng Sơn, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 171 làm Biên đội trưởng tham gia hoạt động cùng Biên đội tàu Hộ vệ Tên lửa số hiệu 630, 649 thuộc Chi đội Tàu Hộ vệ Tên lửa số 18, Căn cứ Hải quân Bắc Hải của Hải quân Trung Quốc do Thượng tá Trương Minh, Phó Chi đội trưởng, Chi đội Tàu Hộ vệ Tên lửa số 18 làm Biên đội trưởng.

Trong khuôn khổ hoạt động tuần tra liên hợp lần thứ 39, Hải quân hai nước đã phối hợp thực hiện các nội dung huấn luyện chung: Huấn luyện tìm kiếm cứu nạn trên biển, huấn luyện thông tin đơn giản, huấn luyện vận động đội hình biên đội, thực hành Bảng bố trí đấu tranh bảo vệ sức sống tàu.

Thủy thủ, Hải quân hai nước thực hiện nghi thức chào nhau trên biển.

Hoạt động tuần tra liên hợp với Hải quân Trung Quốc là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2025, là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, nhằm hiện thực hóa nhận thức chung đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam - Trung Quốc; thúc đẩy hoạt động giao lưu, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác, sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau giữa Quân đội và Hải quân hai nước.

Biên đội tàu 09, tàu 17 của Hải quân Việt Nam và Biên đội tàu 630, 649 của Hải quân Trung Quốc huấn luyện vận động đội hình.

Phát biểu và tặng hoa chúc mừng đoàn công tác và hai tàu 09, tàu 17 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuần tra liên hiệp với Hải quân Trung Quốc, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Quán, Tư lệnh Vùng 2 Hải quân ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của đoàn công tác và Biên đội tàu 09, tàu 17.

Mặc dù thời tiết phức tạp sóng cấp 6, cấp 7, song với tinh thần quyết tâm cao nhất, cán bộ chiến sĩ hai tàu 09, tàu 17 và đoàn công tác đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần giữ gìn hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc.