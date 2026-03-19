Saigon Co.op mang 'siêu thị đất liền' ra Côn Đảo với Phiên chợ nghĩa tình

Ngày 19/3, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) tổ chức chương trình “Phiên chợ Nghĩa tình biển đảo” tại đặc khu Côn Đảo, mang nhiều mặt hàng thiết yếu từ đất liền phục vụ miễn phí hơn 800 cán bộ, chiến sĩ và giáo viên đang sinh sống, công tác trên đảo. Chương trình được triển khai với sự phối hợp của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 – Đặc khu Côn Đảo.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng - Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op - phát biểu tại Lễ khai mạc.

Giữa vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, những chuyến hàng từ đất liền không chỉ góp phần hỗ trợ đời sống sinh hoạt mà còn gửi gắm tình cảm sẻ chia từ hậu phương, tiếp thêm động lực cho lực lượng đang ngày đêm bám biển, giữ đảo. Chương trình đồng thời mở đầu chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển hệ thống Co.opmart với chủ đề “30 năm thương hiệu Việt – Người nội trợ của Nhân dân”.

Chiến sĩ mua sắm tại đặc khu Côn Đảo háo hức mua sắm tại Phiên chợ Nghĩa tình biển đảo.

Không gian chương trình tại sân doanh trại Công binh phòng thủ khu vực 06 được bố trí như một siêu thị thu nhỏ, để cán bộ, chiến sĩ, bà con và giáo viên trực tiếp lựa chọn các nhu yếu phẩm phục vụ đời sống hằng ngày. Hàng hóa gồm nhiều sản phẩm quen thuộc trong hệ thống bán lẻ Saigon Co.op như thực phẩm khô, gia vị, hàng tiêu dùng và đồ gia dụng, bảo đảm chất lượng và phù hợp với điều kiện sinh hoạt tại đảo xa.

Chia sẻ tại chương trình, Đại tá Trần Văn Chung, Bí thư Đảng ủy Chính ủy Ban chỉ huy phòng thủ Khu vực 6 - Đặc khu Côn Đảo, cho biết: “Chúng tôi rất xúc động trước tình cảm và sự quan tâm mà Saigon Co.op đã dành cho cán bộ, chiến sĩ và giáo viên đang công tác tại Côn Đảo thông qua chương trình ‘Phiên chợ Nghĩa tình biển đảo’.

Đây không chỉ là sự hỗ trợ thiết thực về đời sống mà còn là nguồn động viên tinh thần quý báu, góp phần tiếp thêm động lực cho lực lượng đang làm nhiệm vụ nơi đảo xa. Chúng tôi mong rằng những hoạt động kết nối ý nghĩa giữa hậu phương và tiền tuyến sẽ ngày càng bền chặt và sâu sắc hơn.”

Các hoạt động giao lưu kết nối giữa Saigon Co.op và các chiến sĩ bộ đội.

Để đưa “phiên chợ đất liền” đến đảo xa, Saigon Co.op đã vận chuyển hàng hóa và trang thiết bị bằng nhiều chuyến tàu từ đất liền ra Côn Đảo. Tổng giá trị hàng hóa và chi phí tổ chức chương trình hơn 500 triệu đồng. Bên cạnh hoạt động mua sắm, chương trình còn có các tiết mục giao lưu văn nghệ, góp phần tạo không khí ấm áp, gắn kết giữa đoàn công tác với lực lượng cán bộ – chiến sĩ và giáo viên trên đảo.

Việc tổ chức phiên chợ nghĩa tình tại đặc khu Côn Đảo – vùng đất giàu giá trị lịch sử và mang ý nghĩa đặc biệt về chủ quyền biển đảo – tiếp tục thể hiện trách nhiệm xã hội của Saigon Co.op, góp phần kết nối hậu phương với tiền tuyến, mang sự quan tâm của cộng đồng đất liền đến với những lực lượng đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi đảo xa.

Bà con háo hức mua sắm tại Phiên chợ Nghĩa tình biển đảo.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, cho biết: “Trong suốt 30 năm qua, Co.opmart luôn nỗ lực thực hiện sứ mệnh “Người nội trợ của Nhân dân”, không chỉ qua hoạt động bán lẻ mà còn bằng nhiều chương trình hướng đến cộng đồng.

Từ các đô thị đến những chuyến hàng ra đảo xa, Saigon Co.op mong muốn góp phần chăm lo đời sống người Việt ở bất cứ nơi đâu. Chương trình tại đặc khu Côn Đảo cũng mở đầu chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm Co.opmart trên toàn hệ thống, đồng thời là dịp tri ân hàng triệu khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng thương hiệu trong suốt chặng đường phát triển.”

Các bé học sinh trường Tiểu học biểu diễn khai mạc Phiên chợ Nghĩa tình biển đảo.

Ba thập niên phát triển của Co.opmart không chỉ ghi dấu sự lớn mạnh của một hệ thống bán lẻ thuần Việt, với sứ mệnh cung cấp hàng hóa chất lượng, dịch vụ tận tâm và góp phần bình ổn thị trường, mà còn khẳng định cam kết bền bỉ trong việc lan tỏa tinh thần sẻ chia, đặt lợi ích người tiêu dùng và cộng đồng ở vị trí trung tâm.