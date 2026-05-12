Ông Trump tuyên bố tạm dừng thu thuế xăng liên bang

Hôm 11/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tạm dừng thuế xăng dầu nhưng không nêu rõ ngày kết thúc. “Đúng vậy, chúng ta sẽ tạm thời bỏ thuế xăng dầu và khi giá xăng giảm xuống, chúng ta sẽ áp dụng lại thuế”, ông Trump nói với đài CBS News.

Sau đó, ông Trump cũng thông tin với phóng viên rằng ông sẽ miễn thuế, loại thuế tạo ra 2,5 tỷ USD được sử dụng cho cơ sở hạ tầng đường bộ của Mỹ "cho đến khi thích hợp".

Giá xăng tại Mỹ đang tăng cao. (Ảnh: Reuters)

Chính quyền Mỹ từng ám chỉ ý tưởng này vào 10/5 khi Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright nói với NBC News rằng Nhà Trắng đang xem xét việc tạm dừng thuế xăng liên bang. "Chính phủ ủng hộ mọi biện pháp có thể hạ giá xăng bán lẻ và giảm chi phí cho người Mỹ", ông Wright cho hay.

Dù Tổng thống Trump tuyên bố sẽ miễn thuế nhưng điều đó nằm ngoài thẩm quyền của Nhà Trắng. Việc đình chỉ một loại thuế liên bang cần có đạo luật của Quốc hội Mỹ.

Thượng nghị sĩ Josh Hawley - đồng minh thân cận của ông Trump cho biết trên nền tảng mạng xã hội X rằng ông sẽ trình dự luật vào 11/5 (giờ địa phương) để thực hiện điều đó. Hồi tháng 3, Thượng nghị sĩ Mark Kelly cũng đề xuất tạm hoãn loại thuế này đến tháng 10.

Thuế xăng liên bang của Mỹ hiện ở mức 18 cent một gallon (0,05 USD/lít). Theo Hiệp hội Ôtô Mỹ (AAA), giá xăng tại Mỹ đã tăng hơn 50% kể từ đầu chiến sự.

Ông Wright cũng từ chối dự báo liệu giá xăng trung bình nước này có thể lên 5 USD một gallon (1,32 USD mỗi lít) hay không. "Tôi không thể dự báo giá năng lượng trong ngắn hạn hay trung hạn", ông nói và nhấn mạnh Mỹ hiện ở vị thế rất thuận lợ với sản lượng dầu cùng khí tự nhiên lớn.

Hiện tại, sau hơn 2 tháng xảy ra xung đột ở Trung Đông, giá xăng vẫn tiếp tục tăng và chưa có dấu hiệu sớm quay về mức trước chiến sự, trong bối cảnh Iran phong tỏa eo biển Hormuz. Theo chuyên gia, dù việc Mỹ phong tỏa các cảng của Iran có thể làm giảm nguồn thu dầu mỏ của nước này nhưng Tehran nhiều khả năng vẫn chịu đựng được áp lực này trong nhiều tháng.