Tiền đạo Việt kiểu Antonio Moric: 'Cầu thủ tôi thích nhất là Đình Bắc'

Ở buổi tập mới đây, tiền đạo trẻ Antonio Moric - gương mặt Việt kiều vừa được triệu tập lên U23 Việt Nam - gây chú ý khi bày tỏ sự ấn tượng đặc biệt với Nguyễn Đình Bắc, đồng thời tự nhận rằng anh và Bắc có phong cách thi đấu khá tương đồng.

“Cầu thủ tôi thích nhất có lẽ là Đình Bắc. Anh ấy có nhiều phẩm chất tốt, thể hiện rõ khi chơi ở CLB Công an Hà Nội và cả V-League. Anh ấy là một cầu thủ giỏi và tôi nghĩ chúng tôi có phong cách chơi khá giống nhau", cầu thủ mang hai dòng máu Việt - Croatia chia sẻ.

Lần đầu được tập trung cùng U23 Việt Nam, Moric nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới. Anh cảm thấy tự hào khi khoác áo đội tuyển, thích nghi khá tốt với giáo án mà ban huấn luyện đưa ra. Dù thừa nhận cường độ tập luyện có phần nặng hơn, đặc biệt khi chuyển từ U19 lên, nhưng anh vẫn theo kịp và duy trì tinh thần tích cực.

Cầu thủ mang hai dòng máu Việt - Croatia Antonio Moric.

“Tôi cảm thấy rất vui và tự hào khi được tập cùng U23 và khoác áo đội tuyển Việt Nam”, anh nói.

Trong các buổi tập, Moric chủ yếu được xếp chơi ở vị trí tiền đạo, tham gia các bài đối kháng cùng đồng đội. Anh cho rằng cách chơi tại U23 không quá khác biệt so với những gì mình từng trải qua ở châu Âu, vì vậy không gặp nhiều khó khăn trong việc bắt nhịp.

Không khí trong đội cũng là điểm giúp Moric sớm thích nghi. Các cầu thủ trẻ tạo được sự gắn kết, thoải mái, đặc biệt khi toàn đội đang hướng đến chuyến thi đấu tại Trung Quốc.

Dù vậy, khi nói về tương lai, Moric vẫn ưu tiên phát triển sự nghiệp tại châu Âu. Anh cho rằng môi trường bóng đá châu Âu có sự khác biệt lớn về chất lượng và tính cạnh tranh, phù hợp hơn cho quá trình hoàn thiện bản thân ở giai đoạn hiện tại. V-League có thể là lựa chọn trong tương lai, nhưng chưa phải thời điểm này.

Trước khi góp mặt ở U23 Việt Nam, Moric từng gây ấn tượng với việc ghi tới 5 bàn trong một trận đấu cấp độ U18 sau khi khỏi chấn thương - màn thể hiện giúp anh ghi điểm mạnh với ban huấn luyện.

Antonio Moric sinh năm 2008, có mẹ là người Việt Nam, hiện thi đấu cho CLB NK Trnje tại Croatia. Anh được bổ sung từ đội U19 lên U23 Việt Nam trong đợt tập trung tháng 3/2026 - bước khởi đầu cho thế hệ kế cận sau thành công của lứa U23 trước đó. Với chiều cao 1,81m, Moric được đánh giá cao nhờ sự đa năng, có thể thi đấu ở trung tâm hàng tiền vệ hoặc đảm nhiệm vai trò tiền đạo cánh ở cả hai biên.

Sự xuất hiện của Moric là một trong những điểm nhấn của đợt tập trung này, khi U23 Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn xây dựng lực lượng kế cận, hướng tới ASIAD 2026 và SEA Games 2027.