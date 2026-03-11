HLV Kim Sang-sik quyết định lạ: Ngôi sao U23 Việt Nam cạnh tranh 3 Việt kiều

(VTC News) -

Theo nguồn tin của Báo Điện tử VTC News, HLV Kim Sang-sik đưa ra quyết định đặc biệt khi triệu tập đến 5 thủ môn cho đội tuyển Việt Nam. Nhà cầm quân người Hàn Quốc triệu tập Nguyễn Filip, Patrik Lê Giang, Đặng Văn Lâm, Nguyễn Đình Triệu và Trần Trung Kiên.

Đội tuyển Việt Nam sẽ đá giao hữu với Bangladesh và có trận đấu rất quan trọng với Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027. Về cơ bản, HLV Kim Sang-sik chỉ có thể đăng kí 3 thủ môn và người bắt chính sẽ là câu chuyện chưa có lời giải. Ngoài ra, các trận đấu tập nội bộ, giao hữu sẽ là cơ hội để họ thể hiện bản thân mình.

Đặng Văn Lâm được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam.

Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển Việt Nam có đến 3 thủ môn Việt kiều và vẫn gọi thêm 2 người khác chỉ để phục vụ một trận đấu chính thức.

Tuy nhiên, cũng cần hiểu cho quyết định của HLV Kim Sang-sik. Trong số 3 thủ môn Việt kiều, không ai có phong độ ở mức quá xuất sắc. Với Patrik Lê Giang, việc có quốc tịch Việt Nam như một tấm vé thông hành đưa anh lên đội tuyển quốc gia. Dù vậy, Lê Giang thỉnh thoảng vẫn có những pha bóng khiến người hâm mộ chưa thực sự yên tâm.

Tương tự như vậy, phong độ của Nguyễn Filip trồi sụt trong màu áo CLB Công an Hà Nội. Anh có thể chơi rất hay hoặc liên tiếp mắc sai lầm khó tin ở V.League lẫn đấu trường châu lục. Nhìn sâu vào màn trình diễn của người gác đền sinh năm 1992, anh mất đi tính ổn định và điềm tĩnh cần thiết của một ngôi sao từng ở châu Âu nhiều năm.

Trong số các thủ môn Việt kiều, có lẽ chính Đặng Văn Lâm lại là người đang mang đến sự yên tâm. Điểm yếu của Văn Lâm ở khả năng dùng chân thì vẫn vậy, nhưng chuyện anh cản phá xuất thần thì lại trở thành điểm cộng lớn.

Với trường hợp của Đình Triệu và Trung Kiên, họ vẫn cho thấy sự xuất sắc trong khung gỗ và xứng đáng có cơ hội lên đội tuyển. Sự cạnh tranh trong khung gỗ của đội tuyển Việt Nam sẽ rất quyết liệt trong đợt tập trung lần này và đừng bất ngờ nếu các thủ môn Việt kiều phải ngồi dự bị.