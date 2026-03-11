TP.HCM điều phối xe, hỗ trợ đưa đón cử tri đi bầu cử nếu thời tiết bất lợi

(VTC News) -

Nội dung trên được đề cập trong kế hoạch ứng phó với các tình huống thiên tai trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 do Ủy ban Bầu cử TP.HCM ban hành.

Cụ thể, Bộ Tư lệnh Thành phố sẽ chủ trì, điều phối chung các lực lượng, phương tiện, trang thiết bị ứng phó thiên tai, bảo đảm an toàn cho Nhân dân đi bầu cử.

Quân khu 7 sẵn sàng chi viện phường, xã, đặc khu sơ tán, di dời dân khi có thiên tai trên diện rộng trong thời gian bầu cử.

TP.HCM sẽ điều phối xe, hỗ trợ đưa đón cử tri đi bầu cử nếu thời tiết bất lợi.

Công an TP.HCM sẽ chỉ đạo, điều phối lực lượng công an triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trong thời gian bầu cử khi có thiên tai, đặc biệt tại các khu vực bỏ phiếu, kho lưu trữ tài liệu bầu cử và khu vực kiểm phiếu.

Đồng thời chủ trì hướng dẫn, điều tiết giao thông đảm bảo thông suốt khi xảy ra thiên tai, để người dân đi bầu cử thuận lợi.

Theo kế hoạch, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với Công an điều phối phương tiện, hỗ trợ đưa đón cử tri đi bỏ phiếu trong trường hợp thời tiết bất lợi, thiên tai xảy ra; ưu tiên người già, người khuyết tật và các khu vực xa điểm bỏ phiếu.

Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi thời tiết, thiên tai, kịp thời thông báo, cảnh báo về các tình huống thiên tai để chủ động phương án bảo đảm an toàn cho công tác bầu cử. Tổ chức trực ban phòng chống thiên tai 24/24 giờ, bảo đảm thông tin thông suốt và kịp thời.

TP.HCM miễn phí đi xe buýt, metro trong ngày 15/3, để cử tri thành phố thuận lợi đi bỏ phiếu.

Sở Y tế, Hội Chữ thập đỏ sẵn sàng lực lượng y - bác sĩ, phương tiện, thiết bị, cơ số thuốc cần thiết để triển khai công tác sơ cấp cứu, cứu thương người dân bị nạn do thiên tai tại các khu vực bầu cử; bảo đảm sức khỏe và an toàn cho cán bộ, lực lượng phục vụ bầu cử...

Ngành điện đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị dự phòng, đảm bảo cung cấp điện kịp thời cho công tác bầu cử khi xảy ra thiên tai.

Song song với ứng phó với thiên tai, TP.HCM cũng lên kế hoạch cụ thể đảm bảo chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cử tri, người ứng cử, cán bộ, lực lượng tham gia phục vụ bầu cử.

Kế hoạch bao gồm các phương án cụ thể đảm bảo nguồn lực khi xảy ra sự cố, dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm hàng loạt... trong suốt thời gian tổ chức bầu cử; phát hiện, xử trí và cấp cứu các tình huống y tế phát sinh, để cuộc bầu cử an toàn, thông suốt.

Ngành y tế bố trí nhân sự, trang thiết bị, cơ số thuốc thường trực tại tất cả các địa điểm bầu cử trên địa bàn Thành phố, sẵn sàng làm nhiệm vụ sơ cấp cứu trong suốt thời gian diễn ra bầu cử.

Các cơ sở y tế chịu trách nhiệm bố trí nguồn lực, sẵn sàng tiếp nhận đại biểu, nhân dân tham gia bầu cử nhập viện, nếu có vấn đề sức khỏe cần theo dõi và điều trị tại bệnh viện trong thời gian diễn ra bầu cử.

Công tác chuẩn bị cho ngày toàn dân đi bầu cử 15/3 tại TP.HCM đã cơ bản hoàn tất.

Trường hợp khẩn cấp nếu có (như cháy nổ, ngộ độc thực phẩm với số lượng lớn, ...) sẽ báo động huy động nguồn lực của tất cả các bệnh viện trên địa bàn tăng cường hỗ trợ.

Kế hoạch cũng đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh; xây dựng các kịch bản ứng phó trong trường hợp phát hiện, nghi ngờ mắc và xác định dịch bệnh truyền nhiễm...

Trạm y tế phường, xã, đặc khu khi phát hiện tình trạng nghi ngờ mắc dịch bệnh truyền nhiễm sẽ hướng dẫn, phối hợp tổ chức vận chuyển/di chuyển người bệnh đến cơ sở y tế phù hợp...

Ngày 15/3, TP.HCM cùng cả nước bước vào ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong ngày này, Thành phố yêu cầu các doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh trên địa bàn không tổ chức tăng ca, làm thêm giờ để tạo thuận lợi cho công nhân, người lao động thực hiện quyền công dân.

TP.HCM cũng miễn vé xe buýt, metro trên địa bàn trong ngày bầu cử 15/3, tạo thuận lợi cho người dân đi bỏ phiếu.