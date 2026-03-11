Em trai làm giả giấy kết hôn với chị ruột đã chết để cướp tài sản của cháu

(VTC News) -

Vụ việc gây chấn động dư luận Trung Quốc, một phụ nữ trẻ phát hiện người cậu ruột giả mạo hôn nhân với người mẹ đã qua đời của cô, nhằm chiếm đoạt tài sản thừa kế. Vụ việc chỉ được phanh phui khi nạn nhân lần theo hồ sơ pháp lý của mẹ sau nhiều năm.

Theo thông tin được cô Sun (27 tuổi, sống tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) chia sẻ trên mạng xã hội, cô phát hiện hàng loạt dấu hiệu bất thường liên quan đến tài sản của mẹ mình là bà Zhao Fang, người qua đời vì bệnh nặng vào năm 2008 khi Sun mới 9 tuổi.

Phát hiện gây sốc khi làm thủ tục thừa kế

Sun cho biết cha mẹ cô ly hôn từ sớm, cô sống cùng mẹ trước khi bà qua đời. Sau khi mẹ mất, Sun được em gái của bà nhận nuôi theo thỏa thuận gia đình. Vào thời điểm mẹ cô qua đời, các tài sản đã được công chứng.

Một ngày trước khi bà Zhao mất, gia đình ký văn bản bán 3 bất động sản nhằm trả nợ. Phần tài sản còn lại được giao cho người dì quản lý dưới hình thức ủy thác cho đến khi Sun đủ 18 tuổi để nhận thừa kế.

Trước đó, hai mẹ con từng sinh sống tại tỉnh Hà Bắc. Sau tang sự, Sun chuyển về quê tại Hà Nam, sống luân phiên cùng dì và người cậu ruột, em trai của mẹ, cho đến khi vào đại học năm 2018.

Theo hồ sơ y tế, bà Zhao được chẩn đoán mắc nhiễm trùng huyết, căn bệnh có thể gây suy đa tạng và tử vong nhanh chóng. Sun cho biết cô chỉ nhận được tin mẹ qua đời qua người dì và thậm chí không được tham dự tang lễ.

Sun phát hiện cậu ruột làm giả giấy kết hôn với mẹ cô để chiếm tài sản.

Khi đến tuổi hợp pháp để nhận tài sản thừa kế, Sun bắt đầu thực hiện các thủ tục pháp lý. Tuy nhiên, cô bàng hoàng khi biết toàn bộ tài sản của mẹ gần như đã biến mất, chỉ còn lại một cửa hàng vẫn đứng tên bà.

Các tài sản khác gồm nhà ở, bất động sản thương mại và đồ trang sức đều đã được chuyển sang tên người khác. Cô sốc hơn khi thông tin từ công chứng viên và hồ sơ cho thấy mẹ cô đã tái hôn vào năm 2009, trong khi giấy chứng tử xác nhận bà qua đời từ năm 2008.

Cuộc hôn nhân được ghi nhận này khiến Sun không còn là người thừa kế duy nhất, đồng nghĩa cô không thể tiếp tục thủ tục nhận tài sản một mình theo quy định pháp luật.

Hình ảnh Sun lúc còn bé cùng người mẹ quá cố, người đã qua đời vì nhiễm trùng huyết năm 2008. (Ảnh: Douyin)

Bí ẩn giấy đăng ký kết hôn

Sau quá trình tìm kiếm, Sun tiếp cận được tài liệu đăng ký kết hôn năm 2009 mang tên mẹ mình và phát hiện tên người chồng ghi trong đó trùng tên cậu ruột của cô.

Không dừng lại ở đó, Sun còn nhận ra ảnh chân dung của “mẹ” trong giấy đăng ký kết hôn thực chất là ảnh của vợ cậu.

Cùng thời điểm này, chứng minh thư mang tên mẹ cô cũng bị thay đổi, ảnh và địa chỉ được thay bằng thông tin của người mợ, nhưng số chứng minh thư vẫn giữ nguyên của bà Zhao.

Từ những dữ kiện trên, Sun tin rằng cậu đã đăng ký lại hôn nhân với vợ mình dưới danh nghĩa chị gái đã qua đời để hợp thức hóa quyền thừa kế tài sản.

Theo luật pháp Trung Quốc, hàng thừa kế thứ nhất gồm vợ hoặc chồng, con cái và cha mẹ của người đã mất. Những người này được quyền thừa kế độc lập. Anh chị em ruột thuộc hàng thừa kế thứ hai và chỉ được nhận tài sản khi không còn người thừa kế hàng thứ nhất.

Trong số tài sản mà bà Zhao để lại có rất nhiều đồ trang sức bằng vàng. (Ảnh: Douyin)

Trong trường hợp người thừa kế là trẻ vị thành niên, người giám hộ có thể quản lý tài sản dưới hình thức ủy thác cho đến khi người thừa kế đủ tuổi trưởng thành.

Ngoài ra, pháp luật Trung Quốc nghiêm cấm việc kết hôn giữa những người có quan hệ huyết thống trong phạm vi 3 thế hệ.

Tuy nhiên, có thời kỳ trước đây, thủ tục đăng ký kết hôn tương đối đơn giản. Các cặp đôi chỉ cần xuất trình chứng minh thư và hộ khẩu, đồng thời ký cam kết không có quan hệ huyết thống. Nếu hai người không cùng xuất hiện trong một sổ hộ khẩu, cơ quan đăng ký kết hôn gần như không thể xác minh họ có quan hệ họ hàng hay không. Đây được cho là kẽ hở có thể đã bị lợi dụng trong vụ việc của Sun.

Đáng chú ý, từ năm 2025, Trung Quốc tiếp tục đơn giản hóa thủ tục đăng ký kết hôn, không còn yêu cầu nộp hộ khẩu, khiến việc xác minh quan hệ thân nhân càng phụ thuộc vào khai báo cá nhân.

Cậu của Sun đã tráo đổi ảnh và số chứng minh thư của vợ và chị gái mình (ảnh trên) để được thừa kế tài sản. (Ảnh: Douyin)

Vụ việc được điều tra

Sau khi tiếp tục thất bại trong việc công chứng thừa kế tài sản của mẹ vào năm 2025, Sun quyết định công khai câu chuyện lên mạng xã hội nhằm tìm kiếm sự chú ý của dư luận và cơ quan chức năng. Ngày 3/3, chính quyền tỉnh Hà Nam thông báo vào cuộc điều tra vụ việc.

Câu chuyện nhanh chóng gây tranh luận gay gắt trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ phẫn nộ trước hành vi bị cho là lợi dụng người đã khuất để chiếm đoạt tài sản.

Một chủ tài khoản bình luận: “Những người thân độc ác như vậy đã cố chiếm đoạt số tiền người mẹ để lại cho con gái mình".

Người khác viết: “Điều đáng sợ hơn là những hành vi trái pháp luật ấy lại có thể thành công. Lẽ ra cơ quan chức năng phải phát hiện ngay từ khi danh tính người chết bị thay đổi và đăng ký kết hôn".

Hiện kết quả điều tra vẫn chưa được công bố, song vụ việc đang làm dấy lên nhiều tranh luận về quản lý hộ tịch, thủ tục đăng ký kết hôn cũng như cơ chế bảo vệ quyền thừa kế của trẻ vị thành niên tại Trung Quốc.