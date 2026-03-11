(VTC News) -

Trên một diễn đàn mạng, câu hỏi của một thành viên: “Mẹ chồng nói ‘ Cô phải tu 9 kiếp mới lấy được con trai tôi’. Bà thường xuyên nói những câu dìm con dâu như vậy. Tôi phải trả lời thế nào để mình đỡ ấm ức, để phản ứng với mẹ chồng một chút mà không bị coi là hỗn?”.

Câu hỏi này “gãi đúng cơn ngứa” của nhiều phụ nữ khiến nhiều câu đáp trả dạng “ghê gớm, đanh đá” được đưa ra nhằm “xả giận”, kiểu: “Phải chi kiếp trước con bớt tu lại”; “Vậy con phải tu thêm một kiếp nữa để gặp người khác”; “Giả vờ ngây thơ hỏi lại mẹ chồng rằng mẹ ơi có phải ngày xưa bà nội cũng nói câu ấy với mẹ không”…

Tuy nhiên, những lời trên cũng chỉ được nêu ra “cho bõ tức”, nếu đem áp dụng thì dễ thành mang xăng đi cứu hỏa. Một số chị em nêu phương án đáp trả nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn thể hiện thái độ như: “Vậy chắc kiếp này con phải tu tiếp để mẹ thương con hơn chút nữa”, “Chắc kiếp trước con làm việc tốt nên kiếp này mới gặp được mẹ chồng khó tính để rèn luyện”…

Mẹ chồng nói tu 9 kiếp mới lấy được con bà. (Ảnh: Parents)

Gợi ý trả lời “sắc” nhưng không hỗn

Đặt câu hỏi trên cho ChatGPT, công cụ trí tuệ nhân tạo này đưa ra khá nhiều gợi ý mà chị em có thể tham khảo, với nhiều phong cách như hài hước nhẹ nhàng, khéo léo nhưng “có ý”, “cà khịa” nhẹ nhưng vẫn lịch sự để thể hiện độ sắc nhưng không hỗn:

-Dạ vậy là con cũng có phước lớn mới vào được nhà mình.

-May mà con tu đủ 9 kiếp, không thì bỏ lỡ anh ấy rồi.

-Vậy chắc mẹ cũng phải tu nhiều lắm mới gặp được con dâu như con đó ạ.

-Dạ, vậy chắc ông trời thấy con chịu được nên mới sắp xếp vậy.

-Con nghĩ chắc không chỉ con tu, mà anh ấy cũng phải tu mới lấy được con.

-Dạ, chắc là duyên nợ hai bên chứ một mình con tu chắc cũng chưa đủ.

-Dạ vậy chắc anh ấy cũng phải tu 9 kiếp mới gặp được con đó mẹ.

-Dạ, vậy là duyên nợ lớn quá rồi, trốn cũng không được.

-9 kiếp mà còn gặp nhau chắc là định mệnh rồi mẹ.

-May là con tu đủ 9 kiếp, không thì anh ấy ế mất.

- Dạ vậy chắc kiếp sau con phải tu ít hơn cho đỡ vất vả.

-Dạ mẹ ơi, mẹ tu bao nhiêu kiếp mới gặp được ba chồng con vậy ạ?

-Dạ vậy chắc tụi con nợ nhau nhiều lắm mới gặp lại.

-Chắc ông trời thấy con chịu được nên mới cho làm dâu nhà mình.

-Dạ, 9 kiếp chắc cũng đủ để con học cách làm dâu rồi.

Mẹo nhỏ khi “đáp trả” mẹ chồng: Nói bình tĩnh, mỉm cười, câu đáp sẽ bớt căng. Nếu bà hay nói trước mặt nhiều người, dùng kiểu hài hước sẽ hiệu quả hơn. Nếu nói riêng, có thể dùng kiểu “thẳng nhưng nhẹ nhàng”.

Những người hay nói kiểu “cô phải tu nhiều kiếp mới lấy được con trai tôi” thường là muốn khẳng định quyền lực hoặc tự hào quá mức về con. Bạn không cần thắng lời, chỉ cần giữ khí chất bình tĩnh là đã thắng rồi.

5 chiến thuật khiến đối phó mẹ chồng hay nói móc

Đấu khẩu thì thua, nhưng đi đường dài thì thắng. Thay vì đối đầu, bạn hãy áp dụng những chiến thuật sau, dần dần mẹ chồng sẽ tôn trọng và nể bạn hơn.

Luôn bình tĩnh: Người hay nói móc thường muốn thấy phản ứng. Nếu bạn chỉ cười nhẹ và trả lời khéo, họ sẽ mất hứng trêu.

Khen mẹ chồng trước mặt người khác. Ví dụ bạn có thể nói “Mẹ chồng cháu nấu ăn ngon lắm”; “Mẹ chăm cháu giỏi”… Nghe đơn giản nhưng người lớn rất thích được tôn trọng.

Đừng hạ thấp mình: Nếu bạn luôn im lặng kiểu chịu đựng, họ dễ coi thường. Thỉnh thoảng trả lời khéo như các câu trên để giữ giá trị bản thân.

Để chồng đứng giữa khi cần: Nếu bà nói quá nhiều, bạn có thể nói nhẹ với chồng rằng “Em nghe vậy hơi buồn”.

Kiểu chặn luôn câu nói nhưng không gây gổ (khi bạn muốn bà bớt nói lại): “Mẹ nói vậy con nghe hơi buồn đó ạ”; “Con mong mẹ xem con như con trong nhà hơn là so sánh như vậy”; “Con cũng đang cố gắng làm dâu tốt mà mẹ”; “Con mong mẹ thương con chút thì con có động lực hơn”…