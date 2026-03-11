Hoàng Hên được triệu tập lên tuyển Việt Nam

Hoàng Hên có cơ hội khoác áo tuyển Việt Nam. (Ảnh: CLB Hà Nội)

Theo tìm hiểu của Tri Thức - Znews, Hoàng Hên có tên trong danh sách sơ bộ của tuyển Việt Nam cho đợt tập trung trong tháng này, nhằm chuẩn bị cho trận giao hữu với Bangladesh và màn tái đấu Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.

Theo quy định của FIFA, Hoàng Hên đủ điều kiện để khoác áo đội tuyển Việt Nam từ cuối năm 2025. Yếu tố này giúp anh có cơ hội được triệu tập vào đội hình của HLV Kim Sang-sik ở những giải đấu sắp tới.

Nếu được gọi lên tuyển, Hoàng Hên có thể sát cánh cùng người đồng đội cũ Nguyễn Xuân Son. Cả hai từng thi đấu ăn ý và gây tiếng vang khi còn khoác áo CLB Nam Định.

Trong bối cảnh các chân sút quen thuộc của tuyển Việt Nam như Tuấn Hải và Tiến Linh đang sa sút phong độ, còn Xuân Son vẫn chật vật tìm lại chính mình sau chấn thương nặng, sự xuất hiện của Hoàng Hên có thể trở thành “cứu cánh” cho hàng công.

Dù bỏ lỡ giai đoạn lượt đi V.League 2025/26 để hoàn tất thủ tục nhập tịch và thi đấu với tư cách nội binh, Hoàng Hên vẫn ghi dấu ấn trong màu áo CLB Hà Nội với 6 bàn thắng và 7 pha kiến tạo sau 9 lần ra sân. Tài năng cùng kinh nghiệm thi đấu giúp cầu thủ này nhanh chóng tỏa sáng và trở thành nhân tố đáng chú ý của đội bóng thủ đô.