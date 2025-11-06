Danh sách đội tuyển Việt Nam: Xuân Son trở lại, chưa có Đỗ Hoàng Hên

(VTC News) -

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son chính thức trở lại đội tuyển Việt Nam sau 10 tháng vắng mặt. Anh bị gãy chân trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2024 gặp đội tuyển Thái Lan. Dù chưa thi đấu trận nào kể từ sau khi bình phục, cầu thủ sinh năm 1997 vẫn được huấn luyện viên Kim Sang-sik triệu tập.

Đáng chú ý, Đỗ Hoàng Hên (Hà Nội FC) - đối tác ăn ý của Xuân Son không được triệu tập ở lần tập trung này. Cầu thủ 31 tuổi nhập quốc tịch và trở thành công dân Việt Nam. Tuy nhiên, anh vẫn chưa đáp ứng đủ điều kiện để được chuyển quốc tịch đăng ký với Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).

Huấn luyện viên Kim Sang-sik gây bất ngờ khi triệu tập tân binh Khổng Minh Gia Bảo. Trung vệ sinh năm 2000 đang có màn trình diễn tốt trong màu áo CLB Công an TP.HCM. Dù vậy, đây vẫn là điều chỉnh nhân sự khiến giới chuyên môn ngỡ ngàng. Ngoài ra, Nguyễn Trần Việt Cường cũng trở lại đội tuyển quốc gia sau thời gian chấn thương.

Xuân Son trở lại đội tuyển Việt Nam.

Đợt tập trung này diễn ra trùng thời điểm với giai đoạn hội quân trọng điểm của đội tuyển U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 33, vì vậy một số nhân tố trẻ nổi bật từng góp mặt ở đội tuyển quốc gia trong các đợt tập trung trước không xuất hiện lần này.

Dù vậy, HLV Kim Sang Sik vẫn giữ được sự ổn định về lực lượng, kết hợp hài hòa giữa các trụ cột giàu kinh nghiệm và những gương mặt đang đạt phong độ cao tại CLB. Ngoài ra, sự trở lại của Nguyễn Xuân Son cũng được xem là tín hiệu tích cực cho hàng công. Đến thời điểm này, Xuân Son đã bình phục hoàn toàn và sẵn sàng tái xuất trong màu áo Đội tuyển quốc gia.

Với lực lượng ổn định và tinh thần quyết tâm nắm bắt cơ hội, thầy trò HLV Kim Sang Sik hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Lào, qua đó duy trì lợi thế trong cuộc đua giành vé dự Vòng chung kết Asian Cup 2027.

Danh sách đội tuyển Việt Nam tháng 11/2025

Thủ môn: Đặng Văn Lâm (Ninh Bình), Nguyễn Đình Triệu (Hải Phòng), Nguyễn Văn Việt (Thể Công);

Hậu vệ: Phan Tuấn Tài, Bùi Tiến Dũng, Trương Tiến Anh (Thể Công), Nguyễn Thành Chung, Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội), Cao Pendant Quang Vinh (CAHN), Nguyễn Văn Vĩ (Nam Định), Khổng Minh Gia Bảo (CA TP.HCM);

Tiền vệ: Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Hai Long (Hà Nội), Nguyễn Hoàng Đức, Trần Bảo Toàn (Ninh Bình), Lê Văn Đô, Nguyễn Quang Hải, Lê Phạm Thành Long (CAHN);

Tiền đạo: Phạm Tuấn Hải (Hà Nội), Phạm Gia Hưng (Ninh Bình), Nguyễn Xuân Son (Nam Định), Nguyễn Tiến Linh (CA TP.HCM), Nguyễn Trần Việt Cường (Becamex TP.HCM).