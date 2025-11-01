Vừa khỏi chấn thương chưa thi đấu, Xuân Son lập tức trở lại tuyển Việt Nam

(VTC News) -

Nguồn tin của Báo Điện tử VTC News cho biết tiền đạo Nguyễn Xuân Son nhiều khả năng có tên trong danh sách đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung tháng 11/2025. Huấn luyện viên Kim Sang-sik xem xét gọi tiền đạo sinh năm 1997 trở lại dù anh không thi đấu trận nào trong 10 tháng qua, kể từ khi bị gãy chân ở chung kết AFF Cup 2024.

Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc dành suất cho Nguyễn Xuân Son có lẽ để trực tiếp đánh giá tình trạng của cầu thủ này sau khi bình phục chấn thương. Tiền đạo của câu lạc bộ Nam Định cần thời gian để lấy lại trạng thái thi đấu tốt nhất.

Nguyễn Xuân Son trở lại đội tuyển Việt Nam.

Anh chắc chắn không ra sân trận chính thức nào cho câu lạc bộ trước vòng 1/8 Cúp Quốc gia diễn ra vào cuối tháng 11. Tại V.League, Nguyễn Xuân Son phải chờ đến vòng 12 mới được đăng ký thi đấu.

Xuân Son chấn thương nặng từ tháng 1/2025 khi phục vụ đội tuyển Việt Nam. Tiền đạo này phải phẫu thuật do bị gãy chân, sau đó nghỉ thi đấu thời gian dài.

Đến ngày 11/10, câu lạc bộ Nam Định thông báo Nguyễn Xuân Son chính thức trở lại thi đấu sau 10 tháng nghỉ. Tiền đạo sinh năm 1997 thi đấu khoảng 15 phút trong trận đấu tập với câu lạc bộ PVF CAND.

Nguyễn Xuân Son là nhân tố quan trọng của đội tuyển Việt Nam thời huấn luyện viên Kim Sang-sik. Tiền đạo này chiếm suất đá chính ngay sau khi nhập quốc tịch và đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2024. Chỉ trong 5 trận đấu, Xuân Son ghi 7 bàn và có 2 đường chuyền cho đồng đội lập công. Anh trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên trong lịch sử giành cú đúp giải thưởng cá nhân - cầu thủ xuất sắc nhất, vua phá lưới - của AFF Cup.

Tuy nhiên, chấn thương nặng của Xuân Son khiến kế hoạch của ông Kim Sang-sik bị ảnh hưởng. Hàng công của đội tuyển Việt Nam không có nhân tố chất lượng tương đương để thay thế. Do đó, việc Xuân Son bình phục là tin vui đối với nhà cầm quân người Hàn Quốc.