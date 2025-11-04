Đỗ Hoàng Hên lập cú đúp, Hà Nội FC thắng đậm PVF CAND

(VTC News) -

Câu lạc bộ Hà Nội đấu với PVF CAND - đội bóng vừa trải qua chuỗi 8 trận liên tiếp không thắng - trên sân nhà Hàng Đẫy ở vòng 10 V.League 2025-2026. Trước đối thủ yếu, đội bóng Thủ đô thể hiện sự vượt trội và giành chiến thắng đậm.

Hà Nội FC chiếm ưu thế ngay từ đầu trận đấu. Đội chủ nhà mất 20 phút để có bàn thắng mở tỷ số. Pha đỡ bóng lỗi của Luiz Fernando trở thành đường chuyền thuận lợi để Passira dứt điểm cận thành.

Đỗ Hoàng Hên nổi bật trong chiến thắng của hà nội fc.

Hà Nội FC 4-0 PVF CAND Passira 20' Hoàng Hên 38' Hoàng Hên 52' Tuấn Hải 78'

Đội hình Hà Nội vs PVF CAND

Hà Nội FC: Quan Văn Chuẩn (1); Phạm Xuân Mạnh (7), Nguyễn Thành Chung (16), Adriel (35), Nguyễn Công Nhật (22); Đậu Văn Toàn (8), Đỗ Hùng Dũng (88), Đỗ Hoàng Hên (11); Nguyễn Văn Quyết (10), Luiz Ferrnando (80), Daniel Passira (99).

PVF CAND: Đỗ Sỹ Huy (1); Võ Anh Quân (20), Alain Eyenga (24), Nguyễn Hiểu Minh (4), Nguyễn Bảo Long (12); Trương Văn Thái Quý (74), Đỗ Văn Thuận (14); Nguyễn Xuân Bắc (9), Marco Antonio (57), Nguyễn Thanh Nhàn (11); Amarildo (99).