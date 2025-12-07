Giá xăng dầu hôm nay 7/12: Tiếp tục đi lên

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới tăng nhẹ do ảnh hưởng sau các báo cáo về hoạt động UAV của Ukraine tại Nga, và các cảnh báo của Mỹ liên quan đến không phận Venezuela.

Ngoài ra, giá dầu tăng còn do OPEC+ nhất trí giữ nguyên mức sản lượng dầu thô của toàn nhóm đến hết tháng 12/2026 .

“Thị trường đang cảm thấy bất an, vì khả năng nguồn cung dầu thô Nga bị sụt giảm. Giới giao dịch đang theo dõi sát sao xem diễn biến về thỏa thuận Nga - Ukraine”, ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital LLC, cho biết.

Giá dầu tiếp tục đi lên. (Ảnh: Oilprice)

Theo Reuters, giá dầu tăng lên mức cao nhất trong hai tuần nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất vào tuần tới, qua đó hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và nhu cầu năng lượng, cùng với những bất ổn địa chính trị có nguy cơ làm gián đoạn nguồn cung từ Nga và Venezuela.

Diễn biến này đưa cả hai loại dầu chuẩn tiến tới mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 18/11, với Brent tăng khoảng 1% và WTI tăng 3% trong tuần, đánh dấu tuần tăng thứ hai liên tiếp.

Nhà đầu tư theo dõi kỹ báo cáo lạm phát của Mỹ được công bố sau thời gian trì hoãn. Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi trong tháng 9 tăng 2,8% so với cùng kỳ, thấp hơn so với dự báo 2,9% của giới phân tích.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường đang định giá 87% khả năng Fed sẽ giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 9 - 10/12.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 4/12, giá xăng E5 RON92 tăng 534 đồng/lít, không cao hơn 19.822 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 451 đồng/lít, không cao hơn 20.460 đồng/lít.

Ngược lại, giá dầu diesel giảm 420 đồng/lít, không cao hơn 18.380 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 580 đồng/lít, không cao hơn 18.893 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 52 đồng/kg, không cao hơn 13.436 đồng/kg.

Từ đầu năm đến nay, giá xăng RON95 tăng 27 lần, giảm 23 lần. Giá dầu diesel có 24 lần tăng, 24 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.