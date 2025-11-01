Cận cảnh bàn thắng phút cuối giúp Đà Nẵng thoát thua Sông Lam Nghệ An

(VTC News) -

Highlight Đà Nẵng 1-1 Sông Lam Nghệ An

Trận đấu giữa 2 đội bóng thuộc nhóm cạnh tranh trụ hạng là Đà Nẵng và Sông Lam Nghệ An được định đoạt bằng 2 bàn thắng của các trung vệ ở cuối trận. Justin Garcia ghi bàn mở tỷ số cho SLNA. Kim Dong-su gỡ hòa ở phút đá bù cuối cùng giúp Đà Nẵng giành lại 1 điểm.

Đội hình Đà Nẵng vs Sông Lam Nghệ An

Đà Nẵng: Văn Biểu, Ngọc Hiệp, Kim Dong Su, Anh Tuấn, Henen, Văn Long, Đức Anh, Phi Hoàng, Hồng Phúc, Minh Quang, De Souza

SLNA: Văn Bình, Văn Huy, Văn Cường, Justin Garcia, Mạnh Quỳnh, Quang Vinh, Nam Hải, Bá Quyền, Khắc Ngọc, Văn Lương, Olaha.