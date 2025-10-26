Tiền đạo sắp nhập tịch Việt Nam tỏa sáng tại V.League

(VTC News) -

Highlight Sông Lam Nghệ An 0-1 Thanh Hóa

Trên sân nhà, CLB Sông Lam Nghệ An tiếp đón Đông Á Thanh Hóa trong trận đấu được xem là "chung kết ngược" của V.League. Chưa thắng trận nào kể từ đầu mùa, đội bóng xứ Thanh ở thế đường cùng và cho thấy sự quyết tâm lớn.

Bất chấp khó khăn gặp phải suốt thời gian qua, Đông Á Thanh Hóa vẫn tràn lên tấn công sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài.

Quả thật, chính Thanh Hóa mới là những người chiếm lĩnh thế trận và gây ra rất nhiều khó khăn cho khung thành của Cao Văn Bình. Lê Văn Thuận và Võ Nguyên Hoàng bỏ lỡ ít nhất 3 pha bóng thuận lợi trong 14 phút đầu tiên.

Gordon Rimario ghi bàn cho Thanh Hóa.

Đến phút 24, Lê Văn Thuận tiếp tục có cú dứt điểm hiểm hóc đưa bóng đi dội xà ngang khung gỗ Sông Lam Nghệ An. Dù vậy, người hâm mộ xứ Thanh cũng không phải chờ đợi lâu để có được hưởng niềm vui.

Phút 32, Văn Huy và Văn Bình mắc sai lầm khi phá bóng hỏng, Gordon Rimario lập tức dứt điểm vào lưới trống mở tỉ số trận đấu cho Đông Á Thanh Hóa.

Tuy nhiên, đội bóng xứ Thanh dường như vội vã lùi về phòng ngự và cách chơi này khiến họ suýt phải trả giá. Hiệp 1 trôi qua với sự bất lực của hàng công Sông Lam Nghệ An nhưng hiệp 2 là câu chuyện khác.

Sau giờ nghỉ, Sông Lam Nghệ An tràn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, các chân sút như Olaha và Trần Mạnh Quỳnh phung phí rất nhiều cơ hội. Thực tế, đã có những lúc bàn thắng ở rất gần với đội chủ sân Vinh.

Trong khi đó, Rimario cũng có quyền nuối tiếc bởi anh không thể tận dụng sai lầm của đối thủ. Dẫu sao, tiền đạo này vẫn ghi điểm trong mắt HLV Kim Sang-sik bởi anh đang trong quá trình nhập tịch Việt Nam.

Chiến thắng quý giá giúp Thanh Hóa vượt qua Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An trên bảng xếp hạng và vươn lên vị trí thứ 11.

Kết quả: Sông Lam Nghệ An 0-1 Đông Á Thanh Hóa

Ghi bàn:

Đông Á Thanh Hóa: Gordon Rimario (32')