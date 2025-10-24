Malaysia gian lận nhập tịch cầu thủ: Nhân vật quyền lực bị 'cò' bóng đá lừa dối?

(VTC News) -

Tờ New Straits Times dẫn lời Tiểu vương Pahang là Abdul Rahman cho biết chính ông là người giới thiệu 7 cầu thủ nhập tịch vừa bị FIFA phạt cho Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM). Ông Abdul Rahman là chủ tịch của câu lạc bộ Sri Pahang (thuộc giải Super League của Malaysia), đội bóng từng nhập tịch cho nhiều cầu thủ trước đây.

Tiết lộ trên tờ New Straits Times, Tiểu vương Abdul Rahman cho biết ông nhận được thông tin về 7 cầu thủ - gồm Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Facundo Garces và Gabriel Palmero - từ một số nguồn môi giới. Sau đó, chủ tịch CLB Sri Pahang đề xuất cho Liên đoàn bóng đá Malaysia theo dõi để nhập quốc tịch cho họ, hướng tới việc bổ sung sức mạnh cho đội tuyển quốc gia.

Ông Abdul Rahman là nhân vật lớn của bóng đá Malaysia.

“Tôi đã chuyển những đề xuất này tới FAM để họ đánh giá chi tiết hơn nhằm xác định xem các cầu thủ có đáp ứng đủ điều kiện là cầu thủ gốc Malaysia có thể được xem xét cho đội tuyển quốc gia hay không”, ông Abdul Rahman cho biết. Vị này vẫn khẳng định 7 cầu thủ nêu trên đều là công dân Malaysia hợp pháp và bản thân chỉ đưa ra đề xuất dựa trên thiện chí góp sức cho đội tuển quốc gia.

Tuy nhiên, LĐBĐ thế giới (FIFA) xác định thông tin về nguồn gốc của các cầu thủ nêu trên sai lệch so với giấy tờ gốc. Quá trình nhập tịch của họ bị xem là gian lận. Không chỉ Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) bị phạt tiền, 7 cầu thủ gồm Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Facundo Garces và Gabriel Palmero cũng chịu án "treo giò" một năm.

LĐBĐ Malaysia kháng cáo. Tuy nhiên, ngay cả các luật sư thể thao cũng cho rằng lập luận của FAM không có tính thuyết phục, theo những quy chế rất rõ ràng của FIFA trong vấn đề này.