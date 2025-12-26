Tuyên án vợ chồng đại ca giang hồ Vi 'ngộ'

(VTC News) -

Sáng 26/12, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội trốn thuế đối với vợ chồng Nguyễn Văn Vi (tức Vi “ngộ”; SN 1981), Phạm Thị Hương Giang (SN 1980) cùng ngụ số 132 đường Đào Duy Từ (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Thế Thuật (SN 1963, lô 33 liền kề 12, mặt bằng Hồ Sen, phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa).

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Vi 6 tháng tù; Phạm Thị Hương Giang và Nguyễn Thế Thuật bị xử phạt hành chính mỗi người 100 triệu đồng.

Vi "ngộ" bị TAND tỉnh Thanh Hoá tuyên phạt 6 tháng tù về hành vi "trốn thuế".

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Thanh Hoá, ngày 26/6/2024, Nguyễn Văn Vi; Phạm Thị Hương Giang và Nguyễn Thế Thuật cùng nhau kí kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số nhà 136 Đào Duy Từ (phường Ba Đình, TP Thanh Hóa cũ - nay là phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa).

Quá trình chuyển nhượng, vợ chồng Vi "ngộ" trao đổi và thống nhất với Nguyễn Thế Thuật để làm hợp đồng ghi thấp hơn giá trị mua bán căn nhà để thực hiện hành vi trốn thuế.

Theo đó, giá trị ngôi nhà vợ chồng Vi "ngộ" mua của ông Nguyễn Thế Thuận với giá 13 tỷ đồng, thế nhưng khi làm hợp đồng mua bán chỉ ghi 3 tỷ 750 triệu đồng. Với hành vi trên, vợ chồng Nguyễn Văn Vi; Phạm Thị Hương Giang gây thất thoát ngân sách Nhà nước tổng số tiền 231 triệu đồng (tiền thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ).

Trong quá trình điều tra, Phạm Thị Hương Giang nộp lại toàn bộ số tiền trốn thuế thu nhập cá nhân là 185 triệu đồng đồng và 46.250.000 đồng tiền lệ phí trước bạ cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa.

Các bị cáo tại phiên toà xét xử sơ thẩm

Được biết, Vi "ngộ” là một đại ca có tiếng trong giới ngầm xứ Thanh, là người cầm đầu nhóm chuyên đòi nợ thuê, bảo kê và cho vay nặng lãi. Tên tuổi của Vi "ngộ" trong giới xã hội đen không thua kém gì Nguyễn Anh Tuấn - tức Tuấn "Thần Đèn".

Tháng 11/2007, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá một sới bạc do Vi "ngộ" tổ chức. Tại chiếu bạc, công an bắt giữ 20 người tham gia đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, tại xã Hà Long, huyện Hà Trung (cũ), tỉnh Thanh Hóa.

Sau đó, Vi "ngộ" bỏ trốn khỏi địa phương và bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra quyết định truy nã. Đến tháng 2/2010, Vi ra đầu thú. Tháng 7/2010, TAND huyện Hà Trung (cũ) mở phiên tòa xét xử vụ án. Tuy nhiên, tại phiên tòa, Vi có biểu hiện bất thường về tâm thần. Theo đề nghị của gia đình bị cáo, tòa phải tạm đình chỉ phiên tòa.

Từ tháng 2 đến tháng 5/2012, TAND huyện Hà Trung cũ nhiều lần đưa vụ án ra xét xử, nhưng Nguyễn Văn Vi đều xuất trình hồ sơ và bệnh án đang điều trị tâm thần tại các cơ sở y tế từ Trung ương đến địa phương. Vi "ngộ” cũng khá nổi tiếng trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok, khi thường xuyên chia sẻ về khối tài sản lớn gồm nhà cửa, trang trại và các mối quan hệ xã hội.

Ngoài tội "Trốn thuế" trong vụ án kể trên, Nguyễn Văn Vi còn bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá khởi tố với hàng loạt tội danh khác như "Đưa hối lộ", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".